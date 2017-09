Kam dhimbje të forta stomaku

Përshëndetje doktoreshë Nevila! Jam një djalë 27 vjeç dhe kam nevojën urgjente për një këshillë nga ju. Që kur kam qenë fëmijë kam qenë shumë i lidhur me dajën dhe para dy vitesh gjatë një aksidenti me makinë ai humbi jetën dhe unë e përjetova shumë keq ndarjen e tij. Që atëherë fillova të pija alkool dhe ndonjëherë edhe gjëra të tjera me çunat. Kam rreth 4 muaj që jam shkëputur nga këto gjëra pasi e pashë veten shumë keq nga stomaku. Nuk fus dot ushqim në gojë sepse më kthehet si një ushqim me një shije të shpifur dhe më bie në stomak. Ju lutem mund të më thoni ndonjë medikament për këtë problem ose ndonjë kurë se çfarë të bëj pasi kam dhimbje të forta të stomakut. Faleminderit dhe pres përgjigjen tuaj.

Dr. Nevila Lengu, gastro-hepatologe, QSUT, 0672188886:- Alkooli sigurisht qe njihet si shkaktar i demtimeve te mukozes se stomakur po ashtu si dëmtues i mëlcisë.

