Edhe pse nëpërmjet mediumeve çdo ditë plasohet bukuria ideale femërore, e cila nënkupton të jetë thatanike, pothuajse me trup tepër të hollë, një hulumtim ka treguar që femrat me trup më të plotë, megjithatë kënaqen më shumë. Për këtë është bërë një anketë anonime me pjesëtaret e gjinisë së bukur, ku nga të dhënat personale është kërkuar që të zbulojnë vetëm gjatësinë dhe peshën e trupit. Pjesa më e madhe e pyetjeve kishte të bënte me jetën e tyre seksuale, shpeshtësinë e marrëdhënieve heteroseksuale të cilat i kanë, si edhe nivelin e kënaqësisë që cilin e ndiejnë gjatë seksit. Rezultatet e anketës kanë treguar që trashaluqet shumë më tepër se thataniket kënaqen në seks dhe seksin e praktikojnë më shpesh. Për shkak të trupit të tyre, trashaluqet e kanë më të vështirë të relaksohen në krevat, mirëpo kur e “kapërcejnë” këtë pengesë, nën çarçafë shndërrohen në hyjnesha. Hulumtimi ka treguar që madje 92% e trashaluqeve të anketuara kanë jetë të rregullt seksuale. Gjithashtu, ato në këtë anketë janë “hapur” dhe kanë treguar se më shumë kënaqen në shtrat, si edhe më shpesh përjetojnë orgazmën. Femrat thatanike (me peshë më të ulët trupore) kanë rezultate më të këqija, ndërkaq edhe ato nuk janë “të pashpresa”. 75 % qind e tyre kanë zbuluar që kënaqen në seks si edhe rregullisht arrijnë orgazmën.