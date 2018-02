Njoftime/ Djemtë kërkojnë vajza

Njoftime nga Shqipëria

Jam Ëngjëlli, banoj në Tiranë, kam jetuar në Amerikë dhe prej 20 vjetësh jetoj vetëm. Kërkoj një oznjë për bashkëjetesë, të jetë pensioniste ose 60- 70 vjeçe. Lë këtë numër 0676463342

Jam Altini 47 vjeç nga Lushnja. Interesohem për një lidhje serioze nga mosha 30-40 vjeçe. Numri im është: 0686689605. Kam shtëpi dhe punë.

Përshëndetje Intervista! Lë njoftim për Anën që është 45 vjeçe dhe kërkon një shok për ngrohtësi dhe është kundër mashtrimeve. Unë jam 50 vjeç, jam i martuar, 50 vjeç dhe me dy fëmijë. Jam i sinqertë dhe dua një shoqe si vetja. Lë këtë numër vdf9816781. Më merr në çdo kohë. Niku.

Kërkoj një femër për njohje. Kush është e interesuar lë numrin vod9482545

Jam një djalë nga Tirana, familjar dhe i rregullt, i paraqitshëm dhe kërkoj të njihem me një vajzë për qëllime serioze. Lë nr 0686725574

Jam një 50 vjeçar nga vlora. Jam i pamartuar për arsye pretendimesh. Kam shtëpinë time, biznesin tim, jam me të gjitha cilësitë e mira. Kërkoj një shoqë për jetën. Kush e gjen veten në këtë mesazh të kontaktojë në 0697308296

Përshëndetje Intervista, jam një 58 vjeçar nga Tirana, me aktivitet tregtar. Për arsye familjare interesohem për një zonjë 50-55 vjeçe. Nr 0698945490

Përshëndetje jam një zotëri nga Shqipëria e mesme, jam 40 vjeç, beqar. Kërkoj një zonjë nga 30-40 vjeç për një lidhje të gjatë larg mashtrimeve. Jam mulat i përzeier. Kush është e interesuar lë nr telefoni 0676382969.

U drejtohem të gjitha zonjave nga Fieri, Berati, Elbasani dhe Shkodra që janë mbi moshën 60 vjeçe, të veja, të divorcuara, që dëshirojnë një martesë, janë të mirëpritura në numrin tim të telefonit, të një 64 vjeçari të vetmuar prej vitesh dhe i kompletuar me të mira materiale. 0684827850

Jam Arti 64 vjeç nga Fieri. KËrkoj një lidhje serioze. Më ka vdekur gruaja para dy vjetësh, jetoj vetëm në pallat. Jam njeri pa vese. Jam i sjellshëm, me edukatë dhe me ekonomi të mirë. Gruaja të jetë ng mosha 55-62. Të jetë e sjellshme dhe pa vese. 0683229168

Jam 38 vjeç banues në Tiranë, me punë, serioz, i sinqertë, me paraqitje dhe fizikë të mirë. Kërkoj një lidhje sekrete me një mami që banon në Tiranë ose Durrës, ska rëndësi origjina. Mosha e saj të jetë: 30-45 vjeçe. Numri im është: 0695806910

Jam Iliri 50 vjeç, nga Tirana, dëshiroj një lidhje serioze. Jam me punë të mirë, pranoj edhe zonja me femijë. Nr tel 0699616869

Jam një cun nga Tirona dhe quhem Gazi. Jam 30 vjeç, dua një vajzë për lidhje serioze nga mosha 18-23 vjeçe. JU mirëpres në këtë numër telefoni 0699494114. Jo me privat sepse nuk e hap.

Kërkoj të lidhem me një femër të kulturuar e të thjesht, me vlera dhe që ruan sekretin e plotë dhe kërkon e gjen të njëjtat gjëra tek një mashkull. Numri im është: 0699607057

Jam nga Tirana 49 vjeç, nga Tirana, jam i siplomuar, me biznes. Dua një zonjë të rregullt, simpatike, të dashur për lidhje sekrete dhe të jetë e kulturuar siç jam edhe vetë. Jam njeri pa vese dhe korrekt. Di të ruaj sekretin. 0673800649

Jam një zotëri nga Durrësi, më shtëpi në plazh. Kërkoj një zonjë që të bashkëjetojë me mua deri në vdekje. Të ketë cilësi të mira, e sjellshme dhe e ndershme. Makinë kemi. Unë dua që ajo të jetë në pension dhe 65 vjeçe. Të interesuarat të kontaktojnë. 0682128634

Jam nga Tirana 49 vjeç, jam beqar, jetoj vetëm, kam shtëpinë time dhe një biznes të vogël. Dua një zonjë të rregullt siç jam edhe vetë. Jam njeri pa vese dhe korrekt. E pranoj dhe të divorcuar ose me fëmijë. Numri im është: 0686498882

Jam një 56 vjeçar. Kërkoj një femër të mirë për një lidhje serioze dhe të dijë se ç’është familja. Jam larg veseve të këqija. Ajo të jetë nga Elbasani sepse edhe unë nga Elbasani jam vetë. Kam kushte, kam shtëpi të mirë, kam biznes. Të interesuarat të kontaktojnë në 0696617906

Përshëdetje Intervista. I përgjigjem zonjës nga një fshat i Tiranës. Unë jam në punë shteti. Të shkruajë në gazetë.

Jam një djalë nga veriu, 40 vjeç, kërkoj një vajzë për lidhje serioze 29-33 vjeç. Lë numrin 0674196918

Jam një 49 vjeçar nga Fieri, i martuar me dy fëmijë. Më mungon ngrohtësia dhe në pa mundësi për të gjetur një të dashur i drejtohem gazetës. Zonja të jetë afërsisht me moshën time, të jetë nga Fieri dhe të mos jetë aventuriere.Kush e ndjen veten le të më telfonojë 0682262231

Jam për një lidhje të fshehtë dhe totalisht sekrete. MË kontaktoni në 0692201758

Jam një 42 vjeçar nga Vlora. Kërkoj një lidhje serioze më një femër nën 40 vjeçe. Numri im është 0683866620

Jam nga Fieri 44 vjeç dhe i interesuar për një lidhje sekrete të harrojmë momentet e stresante. Numri im është: 0698952350

Përshëndetje! Jam një djalë nga Fieri, kam dëshirë të njihem me një grua të martuar për lidhje sekrete. Kush ka dëshirë ky është numri im: 0699549435

Jam një zotëri i ve i ditëlindjes 1953, jam me fëmijë të sistemuar jashtë shtetit, meqënëse dëshiroj të jetoj këtu dëshiroj të kem edhe një shoqe për të kaluar jetën. Numri im është: 0699514023

Përshëndetje! Jam korrekt, i paraqitshëm, i punësuar dhe banoj në Tiranë. Kërkoj lidhje sekrete me një femër simpatike dhe intelektuale me banim në tiranë. Dërgoni sms në 0683583061

Kërkoj një lidhje me një femër serioze, korrekte, të paraqitshme, të punësuar, intelektuale me banim në Tiranë, jam 55 vjeç. Ajo femër që e gjen veten tek ky mesazh të më dërgojë sms në 0683583059

Jam Besniku nga Tirana, i divorcuar, me një djalë 9 vjeç. Kërkoj një lidhje me një zonjë të divorcuar edhe me fëmijë nuk ka problem. Të jetë e sinqertë siç jam vetë. Lë nr 0697909082

X nga juglindja kërkon një mami për qejf, që ndihet vetëm dhe ka nevojë për shoqëri. Të jetë e mirë dhe pa probleme. Vod6161569

Jam një zotëri nga Tirana, 60 vjeç, kërkoj të lidhem me një femër për lidhje serioze. Nr 0676321843

Jam një djalë nga Lezha dhe interesohem të lidhem me një femër. Nuk kam pretendime. Nr 0674661125

Jam Geri nga Tirana, 44 vjeç me aktivitet timin serioz dhe familjar. Kërkoj një lidhje sekrete me një zonjë familjare nga Tirana. Lë nr 0686963021

Jam një zotëri nga Golemi i Durrësit, 46 vjeç i arsimuar dhe me punë në shtet.Ju lutem këtij numri ti bie vetëm ajo femër që ka nevojë vërtet për ngrohtësi shpirtërore. Të jetë nga Durrësi ose Kavaja. 0686994184

Jam Niku nga Klosi, jam 31 vjeç, punoj elektriçist. Dua lidhje lidhje sekrete me vajza ose mami matjane. 0698791892

Dua një zonjë 50 vjeçe, të jetë lezhjane dhe e dua për lidhje të gjatë. I lutem stafit të vërë numrin tim 0675373075

Jam Afrimi 52 vjeç nga Tirana, kërkoj të lidhem me një femër me një zonjë në moshë të afërt me mua. E interesuara të kontaktojë në 0685084757

Jam Bujari intelektual nga Tirana, 50 vkeç me banim e punë në Tiranë. Kërkoj një lidhje sekrete me një zonjë të rregullt e familjare, jo e shëndoshë dhe pa probleme ekonomike dhe familjare. Unë kam trup të rregullt mesatar. Të plotësojmë boshllëkun pa i prishur punë njëri-tjetrit. 0698770618

Jam Zeni nga Tirana,i përgjigjem Anës nga Tirana, arsimtare 45 vjeçe. Lë numrin 0697544449

Jam një djalë nga Tirana, djalë familjar dhe i paraqitshëm, trup i rregullt dhe 1.79 i gjatë. Kërkoj të njihem me një vajzë për qëllime serioze, shpresoj në një vajzë të sinqertë dhe familjare. Prefesoj të jetë e fesë myslimane sepse edhe unë asaj feje i përkas. Mosha 28-32 vjeçe. 0697822091

Jam Mario, 32 vjeç. Dëshiroj të njihem me një vajzë për lidhje serioze 0688433303

Jam një 64 vjeçar i vetmuar prej vitesh. Shumë i rregullt me shëndetin, me të mira material dhe me moralin. Jam i interesuar për gjetjen e një zonjë për bashkëshorte, të jetë mbi moshën 64 vjeçe, e rregullt me shëndetin dhe e vetme si unë. Dhëntë Zoti që telefonata të vijë nga Myzeqeja dhe jugu deri në Elbasan. Të ineteresuarat mund të telefonojnë në 0684827850. Iliri

Jam Berti nga Fieri, i divorcuar jo për fajin tim,i ndarë me gjyq dhe pa fëmijë në ngarkim. Jam larg veseve të këqija. Unë jam 45 vjeç dhe punoj shumë të mbroj familjen sepse e dua familjen. Kam të mira material, me pronë bujqësore dhe ekonomi të mirë. Kërkoj një zonjë ose zonjushë nga mosha 35-43, të jetë beqare dhe të mos ketë njeri në ngarkim. Të jetë e rregullt dhe familjare. Të mos ketë probleme shëndetësore dhe të jetë kudo në krah të burrit. Lë këtë numër telefoni 0699112426

Për Rozën nga Fieri. Jam mjek, jam 33 vjeç. Të lutem lër një mundësi komunikimi.

Jam nga Tirana. Kërkoj të kontaktoj me një grua të moshës nga 45 vjeç deri në 50

vjeç. Të jetë e ndarë ose e ve dhe të mos ketë fëmijë në përgjegjësinë e saj.

Jam një djalë nga Laçi, kush ka dëshirë të më kontaktojë për njohje. Nëse m’i plotëson

kushtet ose jemi të njejtë në karakter pse jo edhe më shumë. Lë nr 0699666625

Jam një zotëri nga Tirana 45 vjec 1.67 i gjatë, gjendje normale ekonomike, beqar. Kërkoj një njeri serioz jo për t’u tallur. Zonjusha të jetë deri 40 vjeçe. Për kontakt likajaltin1@hotmail.com

Jam një zotëri 46 vjeç, kërkoj të lidhem me një zonjë 45-55 vjeç nga Fieri, të kemi një lidhje sekrete e aventuriere. Mendoj se jam xhentil me femrat. Kontaktoni në këtë email miri75@hotmail.gr

Lë numrin tim për Rozën nga Fieri, 0682331080 të lutem më shkruaj sepse do mirëkuptohemi bashkë.

Përshëndetje Intervista! Jam një intelektual (financier) nga Durrësi, mosha ime është 59 vjeç, jam i ve, i interesuar për një zonjë intelektuale për qëllime serioze. Numri im i kontaktit është: 0675164008

Jam një zotëri nga Tirana, jam me arsim të lartë, jam familjar, i rregullt dhe i interesuar për një lidhje me një zonjë që të kemi të njëjtin mendim. Unë jam 49 vjeç dhe nuk dua aventura. Numri im është: 0698503789

Jam 44 vjeç, jetoj në Durrës, jam i divorcuar, pa detyrime nga martesa e parë, kërkoj një lidhje serioze për qëllime martesore. Zonja apo zonjusha që kërkon këtë lidhje të jetë e paraqitshme dhe e përkushtuar për jetën në çift. Unë jam trup sportive dhe 180 i gjatë, të interesuarat të lënë sms ose të më telefonojnë në numrin tim: 0696609920

Dëshiroj një femër të mirë të moshës 30-40 vjeçe, unë jam allegro, trup sportive dhe m,e biznes të kënaqshëm, siguroj kënaqësi, punësim, mirëqenie. Numri im është: 0692668939

Jam nga Fieri 44 vjeç dhe i interesuar për një lidhje sekrete. Numri im është: 0698952350

Dëshiroj një njohje, kush është e interesuar ky është numri: Vodafone-xx-g8a5g

Jam Toni 34 vjeç nga Shkodra, jam beqar, me shkollë të lartë dhe gjendje të mirë ekonomike. Dua të lidhem me një vajzë për qëllime serioze. Numri im është: 0699918888

Jam për një lidhje të fshehtë me një zonjë që të jetë sekrete. Numri im është: 0692201758

Jam nga Berati 38 vjeç, kam shtëpi, biznes dhe interesohem për një vajzë deri në moshën 30 vjeçe. Numri im është: 0698984631

Përshëndetje! Ju lutem nëse ka një grua të rregullt deri në koshën 61 vjeçe mundësisht nga Shkodra apo Lezha, të jetë e martuar, e ndarë pak rëndësi ka, mjafton respekti reciprok. Numri im është: 0676410585

Jam një zotëri nga Tirana 60 vjeç, kërkoj një lidhje me një femër për qëllime serioze. Numri im është: 0676321843

Jam Eltoni nga Berati 29 vjeç dhe kërkoj një vajzë nga jugu për lidhje serioze që të jetë e sinqertë. Numri im është: 0683551951

Jam Erjoni nga Tirana, i arsimuar, simpatik. Dua të njihem me një grua për lidhje sekrete. Numri im është: 0675562562

Jam i interesuar për Inën nga Tirana, 40 vjeçe, i lë këtë numër kontakti: 0699512298

Jam 59 vjeç nga Tirana, jetoj vetëm , kam shtëpi dhe biznes. Numri im është ky: 0699813201.

Jam Edi nga Tirana 46 vjeç, jam i divorcuar dhe dua të njihem me një zonjë apo zonjushë për një lidhje të sinqertë. Numri im është: 0698498714

Kërkoj një mike nga Tirana që të jetë e paraqitshme dhe me kulturë, të jetë e moshës 45-50 vjeçe. Mund ta ndihmoj edhe ekonomikisht. Numri im: 0683337epe

Jam një çun nga Tirana, quhem Gazi, jam 30 vjeç dhe dua një vajzë për lidhje serioze. Mosha e saj të jetë 19-23 vjeçe. Kush ka dëshirë të telefonoj tek ky numër: 0699494114. Pres telefonatën tuaj. Ju lutem jo me privat se nuk e hap.

Përshëndetje! Jam Liri 50 vjeç nga Tirana, jam për një lidhje serioze, jam me punë të mirë, i divorcuar, pranoj dhe me fëmijë.

Jam nga Korça 53 vjeç, jam i ve, jetoj vetëm dhe dua të lidhem me një zonjë për qëllime serioze, për të kaluar këtë pjesë të jetës që më ka mbetur. Kush është e interesuar ky është numri im: 0696390860

Përshëndetje! Jam në kërkim të një njohje me një zonjë të mirë dhe të sinqertë që i mungon ajo pjesë e paplotësuar, jam njeri xhentil, i edukuar dhe serioz, preferoj njerëz me nivel dhe të dijë se çfarë është jeta. Numri im është: Vodafone-99-gt-2j4

Jam një djalë nga Shkodra 35 vjeç, jam me shkollë të lartë për infermieri dhe punoj infermier. Jam i interesuar të kem një lidhje sekrete me një zonjë që i mungon ngrohtësia, dashuria pasionante dhe nuk ndihet e lumtur në jetë Zonja të jetë në marrëdhënie pune në shtet ose privat dhe në gjendje të mirë sociale-ekonomike. Jam i sinqertë, serioz, korrekt, besnik, i drejtë, i përgjegjshëm, i komunikueshëm, i përkushtuar në familje, në punë, jam transparent, me vlera morale njerëzore, kam parime bazë dhe ambicje në jetë sepse kam nivel kulture dhe arsimore të madhe dhe edukatë familjare të rregullt. Zonja që është e interesuar dhe e lexon e vlerëson mesazhin tim të telefonoj në numrin tim: 0695197304

Jam 57 vjeç, kërkoj të lidhem me një zonjë nga Elbasani. Numri im është: 0676384587

Përshëndetje! Jam një djalë nga Fieri, kam dëshirë të njihem me një grua të martuar për lidhje sekrete. Kush ka dëshirë ky është numri im: 0699549435

Jam 45 vjeç nga Shqipëria e Mesme, me arsim të lartë, punë të mirë, me të gjitha vetitë e mira që ka një mashkull dhe tepër korrekt. Do kisha dëshirë të krijoja miqësi me një çift familjar që të jenë të rregullt, korrekt dhe të dijnë të mbajnë sekretin. Numri im është: 0698752632

Jam Petriti nga Durrësi 55 vjeç, dua një zonjë mbi 45 vjeçe. Numri im është: 0683092980. Ky njoftim vlen edhe për gruan nga fshatrat e Tiranës 53 vjeçe.

Përshëndetje! Jam një zotëri 37 vjeç dhe jam i interesuar për një shoqe simpatike. Numri im është: 069dkt0006

Përshëndetje! Jam 50 vjeç, nga Tirana, jam për një lidhje serioze, pranoj edhe me fëmijë.

Jam një djalë nga Fieri, interesohem për një femër, jam 30 vjeç dhe kam patur një martesë për disa mua e jam ndarë përfundimisht përpara dy viteve. Dëshiroj një lidhje të re me një vajzë serioze sepse kështu jam edhe vet, serioz dhe di të respektoj e dashuroj një femër. Për vajzën që është e interesuar ky është numri im: 0683103443

Jam Beni nga Tirana, 43 vjeç i divorcuar, pa preokupime, me arsim, me punë, i gjatë 185, dua të njihem me një femër për një lidhje të gjatë. Numri im është: Vodafone-pjgggg9

Jam Altini nga Lushnja, jam 37 vjeç dhe kam dëshirë të lidhem me ndonjë vajzë për qëllime serioze. Vajza të jetë simpatike, unë jam në gjendje të mirë fizike, jam në punë. Numri im është: 0698895218

Jam nga Tirana 49 vjeç, jam beqar, jetoj vetëm, kam shtëpinë time dhe një biznes të vogël. Dua një zonjë të rregullt siç jam edhe vetë. Jam njeri pa vese dhe korrekt. E pranoj dhe të divorcuar ose me fëmijë. Numri im është: 0686498882

Jam nga Tirana 50 vjeç, beqar, i pamartuar. Kam shtëpinë time dhe kërkoj një lidhje serioze. Numri im është: 0698380379

Kërkoj një grua të moshës 35-45 vjeçe, beqare ose të divorcuar për martesë. Të jetë serioze. Numri im është: 0684496609

Përshëndetje! Jam një zotëri 57 vjeç, jam i kompletuar në gjithçka, punë shtëpi dhe ekonomi. Gëzoj shëndet të mirë, jam i pashëm, i edukuar dhe me kulturë. Statusi që kam është i ve ndaj dhe jam detyruar që po shkruaj. Dua të njihem për një lidhje serioze me një zonjë apo zonjushë për të qenë i gatshëm për të vazhduar bashkë jetën e mbetur. Zonja duhet të ketë të njëjtin qëllim me mua. Dua që ajo të jetë e sinqertë, e sjellshme, e edukuar dhe besnike. Kush e gjen veten brenda kësaj kornize dhe e vlerëson seriozisht të ardhmen të dërgoj një sms. Numri im i telefonit është: 0699721524. E pres dhe e falenderoj për mirëkuptimin.

Jam një djalë nga Tirana 31 vjeç, jam shumë i paraqitshëm, 181 i gjatë, trup sportive, serioz, kërkoj një vajzë për lidhje serioze. Numri im është: 0683190985

Kërkoj të lidhem me një femër që të jetë me kulturë, e thjesht dhe që di të ruaj sekretin. Numri im është: Vodafone-23-57-jdj

Kërkoj të lidhem me një femër të kulturuar e të thjesht, me vlera dhe që ruan sekretin e plotë. Numri im është: 0699607057

Jam 38 vjeç banues në Tiranë, me punë, serioz, i sinqertë, me paraqitje dhe fizikë të mirë. Kërkoj një lidhje sekrete me një mami që banon në Tiranë ose Durrës, ska rëndësi origjina. Mosha e saj të jetë: 30-45 vjeçe. Numri im është: 0695806910

Jam një zotëri i ve i ditëlindjes 1953, jam me fëmijë të sistemuar jashtë shtetit, meqënëse dëshiroj të jetoj këtu dëshiroj të kem edhe një shoqe për të kaluar jetën. Numri im është: 0699514023

Jam Beni nga Tirana i divorcuar, 41 vjeç. Dua të lidhem me një grua simpatike nga Tirana. Mosha 30-45 vjeçe. Numri im është: 0695315678

Jam një zotëri nga Durrësi i moshës 68 vjeçe, kërkoj një zonjë mbi moshën 58 vjeçe për lidhje serioze. Numri im është ky: 0682728936

Për vajzën 24 vjeçe nga Shqipëria e Mesme, unë jam rritur, shkolluar dhe punoj në Itali, jam

dhe nënshtetas. Mosha ime është 34 vjeç. Për kontakt ky është emaili im:Adri_an34@yahoo.com

Jam një djalë i divorcuar, kërkoj një lidhje serioze, jam pa vese, jam aktualisht në

Punë dhe kam shtëpinë time. Numri im i kontaktit është: 068 54 71 809

Lë emailin tim për Liljanën 31 vjeçe, unë jam një djalë nga Tirana dhe interesohem të të njoh për një lidhje serioze. Të lutem më shkruaj në email: eniomamaqi@gmail.com

Përshëndetje! Jam Aleko nga Tirana 38 vjeç, jam me arsim dhe marrëdhënie pune. Dëshiroj të njoh një vajzë për lidhje të sinqertë dhe serioze. Dua që ajo të jetë një femër me karakter dhe cilësi ku ti përmbahet dëshirës së mirë për një lidhje të tillë. Për më shumë

Informacion ky është numri im i kontaktit: 0682606539 Ju lutem jo me privat.

Jam Çimi 40 vjeç nga Durrësi. Interesohem për një vajzë të vetmuar. Numri im është: 0695513313.

Njoftime nga Gjermania

Përshëndetje, jam 35 vjeç nga Greqia por me banim të përhershëm në Gjermani. Jam i gjatë, me pasuri të paluajtshme dhe punë. Unë flas gjermanisht, anglisht, greqisht dhe pak shqip. Ajo që unë kërkoj është një vajzë shqiptare deri në moshën 30 vjeçe për njohje serioze. Emaili im është: sikonpa@gmail.com ose mesazh në whatsapp, viber, +4915255601828

German businesmen is searching, nice, intelligent,creative women Mobile: 00491736590562

Përshëndetje, lë numrin tim për vajzën nga Elbasani. 004915774184678

Jam 50 vjeç me banim dhe qëndrim të përhershëm në Gjermani, gjithashtu punë stabël

dhe nënshtetësinë gjermane. Jam në kërkim të një zonje për një lidhje serioze. Zonja

duhet të jetë e moshës 42-48 vjeçe. Ju lutem më shkruani në këtë numër tel-0049015785210499.

Kërkoj një vajzë për qëllime serioze nga mosha 22-26 vjeç. Unë punoj në Gjerman. Kush është e interesuar të më kontaktoj në numrin tim: 004915175757586

Jam një burrë rreth 50 vjeç me arsim të lartë. Jetoj në Gjermani dhe jam me dokumente të rregullta. Jam i divorcuar, fëmijët kanë krijuar jetën e tyre.

Kërkoj të njihem me një zonjë apo zonjushë mbi 35 vjeç për qëllime martese. Për të interesuarat ky është E-Maili im: ridisma@hotmail.de. Faleminderit

Jam Fati me banim në Gjermani. Kërkoj një vajzë të moshës 25-32 vjeçe vetëm për lidhje martesore. Unë jam 39 vjeç dhe jam shumë i vendosur e me punë të rregullt.

E përshëndes përzemërsisht Kujtesën që gjendet në Gjermani. Unë jam shumë i interesuar të kontaktoj me kujtesën të. Nëse ajo dëshiron ky është emaili im: shkelzenosmani72@gmail.com. Për më shumë informacion kam dhe numrin tim të telefonit: 0039 3899411312 Përshëndetje, jam Edi 52 vjeç. Jetoj prej shumë kohësh në Gjermani, kam shtetësinë gjermane, jam 170 i gjatë, 72 kile, me profesion dhe i punësuar me kontratë të përhershme, jetoj vetëm, bëj jetë normale (nuk jam i pasur). Dua të njihem me një zonjë mundësisht nga Shqipëria e Mesme, me moshë 35-45 vjeçe, rreth 165 i gjatë, të jetë pa detyrime familjare dhe me botëkuptim të shpenguar qytetar. Nuk u përgjigjem thirrjeve me numër privat. Për lehtësi komunikimi mund të më telefononi me anë të opsionit falas internacional ëhatsapp. Numri im është: 004915253743945

Kërkoj të lidhem me një zonjë 48-55 vjeçe. Unë jetoj dhe punoj në Gjermani. Kush është e ineresuar të më telefonoj në këtë numër telefoni: 00491638058905

Jam Arjani në Gjermani. Dua të njihem me një zonjë që di të flasi italisht,

gjermanisht ose anglisht, me profesion mjeke ose infermiere. Adresa ime është: rilindja@

live.com

Kërkoj një zonjë nga 40-53 vjeçe. Unë jetoj në Gjermani, kam dhe nënshtetësinë gjermane.

Kush është e interesuar të më kontaktoj tek ky numër 00491638058905. Faleminderit

Jam një djalë nga jugu 38 vjeç beqar. Jetoj në Gjermani, me letra të rregullta dhe

punë të rregullt, kërkoj një vajzë për lidhje serioze dhe të krijojmë familje. Të

interesuarat të kontaktojnë këtu. Ju përshëndes 004915758600904

Përshëndetje për të gjithë vajzat serioze. Unë jam Fatjoni 30 vjeçar dhe kërkoj një vajzë serioze të moshës 20-28-t vjeçare. Për më shumë informacion ky është numri im i telefonit 004915204565253.

Sapo kam mbushur 52 vjeç, jam i divorcuar me dy fëmijë. Jetoj prej 20 vitesh në Gjermani dhe kërkoj të njihem me një femër të mirë dhe me edukatë. I mirëpres të gjitha sms. Ju lutem mos provokoni. Numri im i telefonit është: 01578.5210499

Përshëndetje! Jam një zotri 53 vjeçar nga Kosova. Jam babai i katër fëmijëve, dy të moshës

madhore (një i martuar) dy të mitur (më i vogli 13 vjeç) jetoj në Gjermani me status të

rregulluar. Mbas humbjes së bashkëshortes në një aksident, kërkoj një vajzë-grua

që nuk bën fëmijë ose nuk do të ketë fëmijë. Ju lutem të lajmërohen vetëm vajzat-gratë e

sinqerta dhe të moralshme, jo më të vjetra se 45 vjeçe. Të interesuarat të më kontaktojnë në numrin tim të telefonit: 004915788174199

Jam Agimi 35 vjeç, kërkoj një person për qëllime serioze martesore. Unë jetoj dhe punoj në Gjermani. E interesuara të më kontaktoj në numrin tim të telefonit: 004915231810756

