TË LUMTË, O EDI RAMA! Shkruan: Fadil SHYTI

(NË VEND TË REAGIMIT,-LE TË TË VIJË, URIMI!)

-PARODI SATIRIKE, PËR GAZETARËT DHE GAZETARET,

QË GËNJESHTRAT I PARAQESIN TË VËRTETA!?!?!

-NDËRSA, TË VËRTETAT, I MBULOJNË ME HIRIN E TRADHTISË,

KUNDËR KOMBIT SHQIPTAR DHE KUNDËR SHQIPËRISË!

TË LUMTË, MENDJA E NDRITUR,

ZOTI KRYEMINISTËR,

O EDVIN, TRIMI!

SA MIRË,-I KE SHTRËNGUAR,

I KE KAPUR,-NË KAPISTËR!

TË LUMTË, EDI RAMA!

AQ SA KANË,-BURIME MALET,

I KE GODITUR,-MERITUESHËM.

SNOBISTËT, DEMON-KRATË,

REVIZIONISTËT-DEMONË-SOCIALISTE,

QË VRAPUAN DHE PO VRAPOJNË,

PAS LEKUT,-PAS PUSHTETIT,

ISHIN DHE MBETËN,

ANARKISTË,-O, ME IDETË FASHISTE,

HUAZUAR,-E VJEDHUR,

NGA KANALET E ZEZA!…

PO DUAN, T´I LËNË,

KOCKAT DHE HALET!

BASH, ASHTU,-SIÇ ISHIN,

DHE, MONSTRA,-MBETËN,

ME RERALIZËM,-SHQIP!

I KE PASQYRUAR,

ISHIN DHE MBETËN,

E, NUK PO NDALOJNË?!

SHKARRAVINAT,-RRAPLLIMAT,!

TENEXHERET E ZEZA,

KAZANËT E ZI,

TENEXHERET E ZEZA!

SHITEN, TË MODERUAR!

DHE HIQEN TË MODERUARA!

PAS TURPEVE, LAKMIVE,

GJITHNJË, TË MASHTRTUAR,

GJITHNJË, TË MASHTRUARA!

FAKTIKISHT, JANË TË MONARKI-ZEZUAR!

DUKE U GAJASUR,-E LLAPATUR,

NË FEUDALEN,-DEMON-KRACI!

KREJT, MENDJE HALLAKATUR!…

ISHIN DHE MBETËN,

TË PAPËRMIRËSUAR!…

DHE,-OH, SA BUKUR,

I KE STIGMATIZUAR!

M´U NË RADAKET DHE SURRATET,

FORT, I KE QËLLUAR!…

SHUMICA, PREJ SYRESH,

TË PABESËT DHE TË PABESAT!

ATDHEUT, IA ZVETËNUAN FITORET,

POPULLIT,-SI MOS MË ZI!

PO IA VRASIN, SHPRESAT!

ME IDE LAVIRE, MARRËZISHT,

TORRUAN TË HUMBUR!

CA, TË SHKALLUAR!

GOXHA, I KE TUNDUR!…

ME SHPULLAT,-“BATUTA”,-TË FORTA,

CA, I KE KTHJELLUAR,

AH!…

ATDHEUT, I DUHEN DHE LIGJET,

PËR T´I KRTASITUR, PËR T´I PËRPUNUAR!

NDAJ,-SI MOS TË TË THEM:

NË KËTË PIKË MORE,-10-ta,

-ME KËNAQËSI, URUAR!

GËZUAR!…

PËR VITIN E RI, 2018!

DHURUATAT, TËRHEQËSE,

“BABADIMIRI”- UA DHA,

NATYRISHT,-MENDJENDRITURIT,

I KA KËNAQUR,-SA S´KA!…

SI KURDOHERË!…

MBETEN ÇERRATA,

APO, DHELPRA TË MASKUARA,

PËR INTERSAT PERSONALE,

I SHPALOSIN, IDETË E TYRE,

THELLËSISHT,-KANIBALE,

AH! KËTA,-HUTAQËT BUKËSHKALË,

AH! KËTO DEBILET E PËRDALA!…

“SHAPIN, NGA SHEQERI”,

NUK DITËN,-KURRË,-AS NUK PO DINË,

APO, NUK PO GUXOJNË,

ME KOHË,-ME I NDA!

E NEVERITSHME,-KJO VËRTET,

KY, LLUM REAKSIONI,-BORGJEZI!

VALLES, PO I PRINË, “DON KISHOTI”,

HE MEDET,-S´E- ZOTI SE HOQI!

DERËZIU, “TURKU”, KASTRI DERVISHI,

PAS TIJ, “SANÇO PANÇOJA”

HOIRI I GJORI,-FEVZI,-GJUHË-KAMISHI!

TË SHPËRNGULUR, DIKUND AFËR TEJE,

“NË KTHINAT”, -PREJ ÇELQEVE,

GAJASEN, ÇILI-MINJTË,

-NETËVE TË VONA, TEK E URUARA,

-E SHTRENJËTA,-SHQIIPËRI JONA!

HEU,-SIKUR TË SHKRIHESHIN,

SI KRIPËRAT DHE ERËZAT!

KËTO TURMA AMORFE,

ANDEJ NGA SHKUPI DHE PRISHTINA!

NGA KAZAN ZIU,-BANDITESK,

FJALËT E PËRÇARTA,

ME FOTOGRAFITË,

-HAJNIVE TË PËRBALTA,

TRADHËTITË, I VËRITISIN SI HIJET,

GREKO-EURO-SHKIJËT,

BASHKË ME “XHENTELMENET”, SHKINA!!…

PËLLASIN, KUKASIN, KREKOSEN,

PO MAJMEN, SI DERRAT E DOSET,

ME TURPE-KRIMET POLITIKE,

TË PRIOFESIONIT,-GAZETARESK!…

FILLIM E FUND,-PA KUFI ASKUND!…

NGA DIRIGJIMET, AGJENTURAORE ARMIKE,

TË PAGUAR, NGA QEVERITË,

“MIKE”,-EURO-ATLANTIKE,

NGA TË ASHTUQUAJTURAT,

“VENDE DEMOKRATIKE”

DHE, KREJT NË FUND,

TË VARGJEVE, URIME DHE REVOLTË!

MENDJA, VËRTIK, MË SHKOI,

IDHSHËM SA S´KA,-PAMËSHIRË TË MALLKOJ:

QOFTË I MALLKUAR! QOFTË I HARRUAR!…

-KËTO TENXHERE TË ZEZA,-KËTA KAZANË TË ZINJË,

SHQIPËRISË JONE, PESHQESHE,

TË SHUMË SHERREVE,-IA DHUROJË!

DIKUR I LUAJTËN BISHTAT!…

HAPUR ME SERBINË,

FSNHEHTAS, -ME GREQINË,

TASH, KINSE, JANË ME AMERIKËN,

NË FAKT! JANË ME SERBINË,

ME MAQEDONIONË, MALIN E ZI ,

MADJE ,-SHKOJNË AQ LARG,

DUAN “TË BASHKOHEN” ME EUROPËN?!

NDËRSA, ATDHEUT TË TYRE,

ME THIKAT, PRAPA SHPINËS,

GJITHNJË,- PA HEZITIME,

PËR PËRFITIME!…

TMERRSISHT, DINAKËRISHT,

PAMËSHIRË, IA HAPIN GROPËN!

9 Janar, 2018