Aktualitet
TË LUMTË, O EDI RAMA! Shkruan: Fadil SHYTI
QË GËNJESHTRAT I PARAQESIN TË VËRTETA!?!?!
-NDËRSA, TË VËRTETAT, I MBULOJNË ME HIRIN E TRADHTISË,
KUNDËR KOMBIT SHQIPTAR DHE KUNDËR SHQIPËRISË!
ZOTI KRYEMINISTËR,
O EDVIN, TRIMI!
SA MIRË,-I KE SHTRËNGUAR,
I KE KAPUR,-NË KAPISTËR!
TË LUMTË, EDI RAMA!
AQ SA KANË,-BURIME MALET,
I KE GODITUR,-MERITUESHËM.
SNOBISTËT, DEMON-KRATË,
REVIZIONISTËT-DEMONË-SOCIALISTE,
QË VRAPUAN DHE PO VRAPOJNË,
PAS LEKUT,-PAS PUSHTETIT,
ISHIN DHE MBETËN,
ANARKISTË,-O, ME IDETË FASHISTE,
HUAZUAR,-E VJEDHUR,
NGA KANALET E ZEZA!…
PO DUAN, T´I LËNË,
KOCKAT DHE HALET!
BASH, ASHTU,-SIÇ ISHIN,
DHE, MONSTRA,-MBETËN,
ME RERALIZËM,-SHQIP!
I KE PASQYRUAR,
ISHIN DHE MBETËN,
E, NUK PO NDALOJNË?!
SHKARRAVINAT,-RRAPLLIMAT,!
TENEXHERET E ZEZA,
KAZANËT E ZI,
TENEXHERET E ZEZA!
SHITEN, TË MODERUAR!
DHE HIQEN TË MODERUARA!
PAS TURPEVE, LAKMIVE,
GJITHNJË, TË MASHTRTUAR,
GJITHNJË, TË MASHTRUARA!
FAKTIKISHT, JANË TË MONARKI-ZEZUAR!
DUKE U GAJASUR,-E LLAPATUR,
NË FEUDALEN,-DEMON-KRACI!
KREJT, MENDJE HALLAKATUR!…
ISHIN DHE MBETËN,
TË PAPËRMIRËSUAR!…
DHE,-OH, SA BUKUR,
I KE STIGMATIZUAR!
M´U NË RADAKET DHE SURRATET,
FORT, I KE QËLLUAR!…
SHUMICA, PREJ SYRESH,
TË PABESËT DHE TË PABESAT!
ATDHEUT, IA ZVETËNUAN FITORET,
POPULLIT,-SI MOS MË ZI!
PO IA VRASIN, SHPRESAT!
ME IDE LAVIRE, MARRËZISHT,
TORRUAN TË HUMBUR!
CA, TË SHKALLUAR!
GOXHA, I KE TUNDUR!…
ME SHPULLAT,-“BATUTA”,-TË FORTA,
CA, I KE KTHJELLUAR,
AH!…
ATDHEUT, I DUHEN DHE LIGJET,
PËR T´I KRTASITUR, PËR T´I PËRPUNUAR!
NDAJ,-SI MOS TË TË THEM:
NË KËTË PIKË MORE,-10-ta,
-ME KËNAQËSI, URUAR!
GËZUAR!…
PËR VITIN E RI, 2018!
DHURUATAT, TËRHEQËSE,
“BABADIMIRI”- UA DHA,
NATYRISHT,-MENDJENDRITURIT,
I KA KËNAQUR,-SA S´KA!…
SI KURDOHERË!…
MBETEN ÇERRATA,
APO, DHELPRA TË MASKUARA,
PËR INTERSAT PERSONALE,
I SHPALOSIN, IDETË E TYRE,
THELLËSISHT,-KANIBALE,
AH! KËTA,-HUTAQËT BUKËSHKALË,
AH! KËTO DEBILET E PËRDALA!…
“SHAPIN, NGA SHEQERI”,
NUK DITËN,-KURRË,-AS NUK PO DINË,
APO, NUK PO GUXOJNË,
ME KOHË,-ME I NDA!
E NEVERITSHME,-KJO VËRTET,
KY, LLUM REAKSIONI,-BORGJEZI!
VALLES, PO I PRINË, “DON KISHOTI”,
HE MEDET,-S´E- ZOTI SE HOQI!
DERËZIU, “TURKU”, KASTRI DERVISHI,
PAS TIJ, “SANÇO PANÇOJA”
HOIRI I GJORI,-FEVZI,-GJUHË-KAMISHI!
TË SHPËRNGULUR, DIKUND AFËR TEJE,
“NË KTHINAT”, -PREJ ÇELQEVE,
GAJASEN, ÇILI-MINJTË,
-NETËVE TË VONA, TEK E URUARA,
-E SHTRENJËTA,-SHQIIPËRI JONA!
HEU,-SIKUR TË SHKRIHESHIN,
SI KRIPËRAT DHE ERËZAT!
KËTO TURMA AMORFE,
ANDEJ NGA SHKUPI DHE PRISHTINA!
NGA KAZAN ZIU,-BANDITESK,
FJALËT E PËRÇARTA,
ME FOTOGRAFITË,
-HAJNIVE TË PËRBALTA,
TRADHËTITË, I VËRITISIN SI HIJET,
GREKO-EURO-SHKIJËT,
BASHKË ME “XHENTELMENET”, SHKINA!!…
PËLLASIN, KUKASIN, KREKOSEN,
PO MAJMEN, SI DERRAT E DOSET,
ME TURPE-KRIMET POLITIKE,
TË PRIOFESIONIT,-GAZETARESK!…
FILLIM E FUND,-PA KUFI ASKUND!…
NGA DIRIGJIMET, AGJENTURAORE ARMIKE,
TË PAGUAR, NGA QEVERITË,
“MIKE”,-EURO-ATLANTIKE,
NGA TË ASHTUQUAJTURAT,
“VENDE DEMOKRATIKE”
DHE, KREJT NË FUND,
TË VARGJEVE, URIME DHE REVOLTË!
MENDJA, VËRTIK, MË SHKOI,
IDHSHËM SA S´KA,-PAMËSHIRË TË MALLKOJ:
QOFTË I MALLKUAR! QOFTË I HARRUAR!…
-KËTO TENXHERE TË ZEZA,-KËTA KAZANË TË ZINJË,
SHQIPËRISË JONE, PESHQESHE,
TË SHUMË SHERREVE,-IA DHUROJË!
DIKUR I LUAJTËN BISHTAT!…
HAPUR ME SERBINË,
FSNHEHTAS, -ME GREQINË,
TASH, KINSE, JANË ME AMERIKËN,
NË FAKT! JANË ME SERBINË,
ME MAQEDONIONË, MALIN E ZI ,
MADJE ,-SHKOJNË AQ LARG,
DUAN “TË BASHKOHEN” ME EUROPËN?!
NDËRSA, ATDHEUT TË TYRE,
ME THIKAT, PRAPA SHPINËS,
GJITHNJË,- PA HEZITIME,
PËR PËRFITIME!…
TMERRSISHT, DINAKËRISHT,
PAMËSHIRË, IA HAPIN GROPËN!
9 Janar, 2018