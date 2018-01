Pas klipeve qe solli ne bashkepunim me kengetare te tjere por edhe atyre solo dhe pas suksesit qe pati me to, kengetarja Enjela Qema duket se eshte gati per projektin e rradhes. Kete ajo e ka treguar permes nje fotoje te postuarne instastory me mbishkrimin “Coming soon, make-up by Rozi” ku duket se po behet gati me make-up per xhirimet e ndonje prej skenave te klipit!