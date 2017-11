Shpërthen aktori: 14 vjet punë me zor bleva një apartament, tjetra me 1 vit, i rreshtoi 8 shtëpi

Aktori i humorit Julian Deda, ka reaguar pas lajmit qe qarkulloi ne media se kryebashkiakja e Roskovecit Majlinda Bufi, kishte blere në një vit 8 apartamente. Deda me anë të një statusi në faqen e tij në “Facebook” ka bërë një krahasim të punës së tij në 14 vite me punën e saj në 1 vit dhe shkruan se për të blerë një apartament vetëm 100m2 i janë dashur 14 vite punë si aktor. Postimi i Julian Dedës: “14 vjet aktor dhe me zor bleva një apartament 100 m2, tjetra me 1 vit kryetare bashkie në Roskovec i rreshtoi 8 shtëpi”.