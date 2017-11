Mimoza Paraveli: S’mund të jemi diell për të gjithë

Mimoza Paraveli, një këngëtare që ka vënë në piedestal emrin e saj në muzikën shqiptare, duket se i është përkushtuar me mish e me shpirt të qenit pranë publikut të saj dhe këtë e ka bërë me lançimin e klipeve, ku ky i fundit me titull “Po udhëtoj” ka sjellë një Mimozë të freskët, të bukur, të ëmbël dhe plot mirësi. Mimoza tregon se vë pak prekjen e saj në klipet që sjell, për të vënë në dukje individulitetin e saj si artiste.

Fabjola Kuburi:- Klipi yt më i fundit titullohet “Po udhëtoj”. Çfarë sjell ndryshe këtë herë?

Mimoza Paraveli:- Këte herë ndryshe është bashkëpunimi me kompozitorin Arjan Brahimi dhe teksti i Olti Currit.

-Ndërhyn në realizimin e klipeve të tua?

-Sigurisht që për të mirën e punës që paraqet individualitetin tim si artiste, ndërhyj si në stil ashtu dhe në make-up aty ku e shoh se është diçka jashtë natyrës time .

-Ty, të pëlqen të udhëtosh?

-Shumë. Më pëlqen të jem në lëvizje. Të marr emocione nga vendet dhe natyra që shoh.

-Mimoza, a ka zë emocioni?

– Besoj se emocionet janë pjesë e përvojave njerëzore. Emocioni është gjendje në varësi të rrethanave, të zhanrit, të këngës që interpretoj, atë emocion e përcjell tek publiku nëpërmjet zërit. Gëzimin, trishtimin, harenë.

-Si u dashurove me këngën?

– Lindi natyrshëm dhe u rrit bashkë me mua. Kjo është një dashuri e thellë jetesore që sdo mund ta përkufizoj. Pa këngën ndihem bosh.

-Ti, duket sikur ke bërë një kontratë të përjetshme me buzëqeshjen…

– Këtë po e marr si kompliment. Shpesh here më duket se sillem shumë ftohtë me njerëzit por çuditërisht nuk shoh reagime, qejf mbetje, përkundrazi. Ndoshta kjo vjen si rezultat i asaj që nuk di t’a fsheh gjendjen emocionale. Kur ndihem e lumtur vetvetiu buzëqesh. Asnjëherë nuk duhet harruar të buzëqeshim për të bërë të lumtur dikë tjetër.

-Një femër, çfarë e bën femër?

– Mendoj se janë disa virtyte. Së pari kujdesi për veten dhe ambientin ku jeton. Kujdesi që tregon ndaj vetes për t’u dukur bukur pa u ekzagjeruar.Veshja e kombinuar, bukur, pastër dhe e veshur në vendin e duhur tregon karakter. Edukata dhe mënyra e të sjellurit larg vulgaritetit dhe banalitetit. Qëndrimi kur rri ulur, të jetë e çiltër dhe e sinqertë në familje dhe shoqëri, jo llafazane, thashethemexhie. Të mos flasë me zë të lartë apo të shfaqi mimika bezdije. Të dëgjojë dhe shohë me respekt bashkëbiseduesin. Ti trajtojë njerëzit me respekt dhe dashamirësi ashtu si do donte të trajtohej. Të ketë objektiva në jetë. E arsimuar dhe me këmbë në tokë. Të jetë inteligjente. Të luftojë për të qenë e pavarur ekonomikisht. Të dijë të falë dhe të kuptojë prej gabimeve. Besnike në dashuri dhe te duash dhe respektosh veten të bën femër. Kështu mendoj unë dhe pse u zgjata pak.

-Cilin prej këtyre kritereve e shikon më të theksuar te vetja?

– Se si dukem dhe jam në sytë e njerëzve këtë unë s’mundem ta di. Secili krijon përshtypjen dhe opinionin e vet. Kriteri im bazë si femër është besnikëria .

