Edi Rama: Çfarë më tha Trumpi?

U ngrita herët në mëngjes dhe u nisa drejt Rinasit. Nuk doja që të më shpëtontë intervista me kryeministrin Rama i cili kthehej nga vizita në Amerikë. Në Rinas mbërrita në orën 4.30 të mëngjesit pasi avioni mbërrinte në orën 5. Kudo ndihej era e mbërritjs së tij dhe kudo shihje policë me uniforma dhe pa uniforma, por me radio në duar. Aty më zunë sytë edhe disa gazetarë të tjerë, por unë duhet te depërtoja akoma më thellë që të bija në sy të tij. Në horizont u dëgjua zhurma e avionit si dhe dritat e tij. Gazetarët dhe disa njerëz të tjerë që prisnin aty filluan të shtyheshin kush e kush ti dilte i pari dhe t’i binte në sy. Tashmë avioni kishte mbërritur dhe në pistë u shfaq portreti i Ramës që vetëm qeshte dhe lëvizte duart. U futa tek holli ku rrinin dhe gazetarë të tjerë dhe mundohesha me majë të gishtave të ngrihesha sa më shumë që të më shikonte. U mundova kot pasi ai më pa dhe ma bëri me dorë. Kur ai ma bëri me dorë unë u ula nga gishtat e kembës dhe si i shkurtër që jam, humba nga shikimi i tij.

« Kaso, o Kaso », dëgjova zërin e Ramës të më thërriste. Nuk kisha forcë të çaja turmën, por një dorë e fuqishme më kapi nga krahu dhe më ngriti më të lartë. « Foli kryemistrit se po të thërret ! », më foli personi që më ngrit zgupthi.

“Kaso, po hë more derdimen ku humbe? Eja tek dhoma, eja. Ju të tjerët mos prisni kot”,-iu tha gazetarëve, Rama. “Kënaqësinë e udhëtimit tim do ta ndaj vetëm me Kason”, tha dhe u nis drejt dhomave VIP. Mezi e arrita dhe sapo hyra në dhomën e tij e pashë me kembët ngritur mbi tavolinë….

Kaso Kosa: -Mirëserdhe zoti Rama, -iu drejtova dhe i zgjata dorën për ta takuar.

Edi Rama : – Ulu, o ulu aty, dashke dhe dorën o Kaso gjigandi. Kjo dorë nuk do lahet për katër vjet tani. E di kë ka takuar kjo dorë, Kaso ziu?

– E di zoti Rama dhe pikërisht për atë kam ardhur. T’ju pyes si shkoi vizita dhe takimi me Trampin.

– Me Trapin thuaj o Kaso me Trapin, po s’ke faj që i thua Tramp pasi trap atij vetëm unë i them. Po hë më thuaj ç’bëhet këtëj? Si është Luli? Doktori më ka sharë ndopak?

-Mirë janë të gjithë zoti Rama, por janë shumë kuriozë se si shkoi takimi me Trapin… siç i thua ti…

– Eh, Kaso, Kaso. As në ëndërr se kisha menduar një takim të tillë kokë më kokë pa praninë e grave. Vetë Trampi kishte anulluar vizitën që kishte planifikuar për në Florida ku uragani Irma kishte bërë namin. “Kam një uragan më të madh se Irmën, iu kishte thënë këshilltarëve të tij. Kam në zyrë uraganin Rama që ndryshe nga Irma këtu që është fatkeqësi natyrore, ky po ua rrafshon shtëpitë dhe lokalet në vendin e tyre. Ndaj e kam këtu të më mësojë dhe mua si të shkatërrojë Korenë dhe Rusinë”.

Kete shkrim mund ta lexoni te plote ne gazeten Intervista qe e gjeni në të gjitha kioskat e Shqipërisë dhe të Greqisë. Mund t’ua dergojme edhe në adresën tuaj te emailit për vetëm 99 cent në muaj. Kontaktoni me ne në inbox!