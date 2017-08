Djemtë kërkojnë vajza

Njoftime nga Shqipëria

Përshëndetje jam një zotëri me shkollë të lartë për mjekësi. Dua të njihem me një femër deri në moshën 39 vjeçe. Dua që të jetë serioze dhe e gatshme për të krijuar familje. Unë jam 47 vjeç. Nuk ka rëndësi origjina apo se nuk e ka shkollën. Rëndësi ka që ne të mirëkuptohemi dhe të gëzoj shëndet të plotë. Kush është e interesuar të më kontaktoj në numrin tim të telefonit: 0672442131, 0695220152 Faleminderit.

Përshëndetje, jam një zotëri i interesuar për një femër. Adresa ime e email-it është kjo. tanlura@hotmail.fr Kush ka dëshirë të më kontaktoj. Faleminderit.

Jam Altini 47 vjeç nga Lushnja. Interesohem për një lidhje serioze nga mosha 30-40 vjeçe. Numri im është: 0686689605. Kam shtëpi dhe punë.

Përshëndetje, për zonjën Roza 31 vjeçe nga Fieri lë këtë njoftim. Unë jam njeri serioz dhe korrekt, di të mbaj sekretin dhe të plotësoj kushtet e tua. Për më tepër flasim në telefon dhe nëse përshtatemi të dy mund të vazhdojmë. Numri im i telefonit është: 0696911763

Përshëndetje, jam një 46 vjeçar i interesuar për qëllime serioze me një vajzë. Numri im i telefonit është ky: 0695857641

Përshëndetje, jam nga Tirana 49 vjeç i divorcuar, jam i interesuar për një lidhje serioze, pranoj edhe me fëmijë. Unë jam me punë të mirë.

Përshëndetje, jam nga jugu. Dua të njihem me një femër deri në moshën 40 vjeç. Të jetë nga fshatrat e Gjirokastrës, mundësisht mos e ketë bashkëshortin. Unë jam i sinqertë, me punë dhe pa vese. Kush do ketë fatin të lidhet me mua do ndihet e vlerësuar dhe do më ketë mbështetje gjithë jetën për çdo gjë. Vetëm dua që të jetë korrekte. Kush është e interesuar ky është numri im i telefonit: 0698431484

Kërkoj një femër për lidhje miqësore. Unë jam me arsim të lartë, jam 63 vjeç dhe banoj në Tiranë. Numri im i telefonit është: 0697968074

Përshëndetje, jam një zotëri 48 vjeç, jam për një lidhje sekrete me një zonjë apo zonjushë s’ka rëndësi mosha. Numri im i telefonit është ky; 0685496723

I përgjigjem Anës 45 vjeçe nga Tirana që punon në arsim. Numri im i telefonit është: 0685475642

Jam 35 vjeç dhe kërkoj të lidhem me ndonjë mami ose vajzë të divorcuar. Numri im i telefonit është: 0688277027. Ju mirëpres.

Jam një zotëri i vetmuar me shkollë të lartë, në marrëdhënie pune, jam i qetë, nuk kam vese negative, i përgjigjem Fridës nga jugu dhe i lë këtë numër telefoni. 0683751237.

Jam në kërkim të një lidhje serioze me një vajzë shumë të veçantë pasi i tillë jam edhe unë. Mosha e saj të jetë 36-38 vjeçe e cila të jetë me arsim të lartë, simpatike, me karakter, e pa fejuar apo martuar më parë. Kush e gjen veten tek ky njoftim të më kontaktoj në numrin tim të telefonit: Vodafone-aa-9d-0tm

Jam Geri 28 vjeç në Zvicër, jam simpatik, sy jeshil. Dua të njihem me një vajzë simpatike. Ky është numri im i telefonit: 069940428

Jam 40 vjeç, kërkoj një vajzë për qëllime serioze nga mosha 30-35 vjeçe. Numri im është: 0688332977

Përshëndetje, jam një çun shumë simpatik, 24 vjeç, me sy bojëqielli, 177 i gjatë, me trup të mirë. Kërkoj një mami që do të ndihet mirë dhe i mungon kënaqësia, Mosha e saj të jetë nga 25-38 vjeçe.

