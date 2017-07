Pershendetje jam nje djalë nga Fieri dua te kem lidhje me një grua te martuar të vetmuar dhe që kerkon lidhje sekrete. Tel. 0693521893.

Jam per lidhje me nje zonje te jete e fshehte dhe sekret plote. I lë nr. cel. 0692201758. Telefono ose dërgo sms që të flasim.

Jam nje zoteri banoj ne Tirane, a ka ndonje vejushe qe interesohet per lidhje sekrete të më bëjë zile në këtë nr. tel. 0683941769.

Pershendetje jam djali nga Durresi 30 vjec ne kerkimin e nje mikeshe te sinqertë. Ajo te dije te ruaj sekretin. 0664161444.

Pershendetje jam nje djalë nga Fieri dua te kem lidhje me një grua te martuar. Nëse ka ndonjë zonjë të vetmuar e pres në këtë nr. tel. 0693487476.

Pershendetje jam nje djalë nga Durrësi, dua te kem lidhje sekret me ndonjë zonjë, kush ka deshirë të më dërgojë sms ose të më bëjë një telefonatë: 0673577778. Nga unë nuk do zhgenjeheni. Të jetë deri ne moshen 40 vjeçe, kush e ndjen te nevojshme të më bëjë një sms ose telefon nga Cuni Dr.

Jam nje zoteri i martuar nga qytet bregdetar, kerkoj te njihem me nje zonje pa komplekse, pa paragjykime, troc: Kerkoj te fitoj besimin e nje zonje te cmendur nga mosha 45-60 vjece. Lë nr. cel. 0694829268. Mbetem me shpresen se zonja e çmendur nuk mund të jete hipokrite apo gënjeshtare.

Kerkoj një zonjë per nje lidhje sekrete dhe korrekte nga mosha 35 – 45 vjeçe te banoj ne Tirane nuk ka rendesi origjina do te ngeleni te kenaqura. Ju pres në këtë nr. cel. 0696171355.

Kerkoj nje lidhje sekrete me nje grua qe te plotesoj keto kushte: te jete shume e pashme, të banojë ne Durres ose Pogradec, jo shumë e re. Jam me shkolle te larte, i pashem, beqar, me shkolle te lart dhe i pashem. Nuk jam njeri gazetash. Kam patur nje jete te bukur, pretendoj. Nuk do t’ju sjelle asnje telash, perkundrazi…. Nëse je e tille me bej zile në nr. cel. 0686309684.

Jam nje djalë i martuar nga Tirana 32 vjeç, dua te njoh një zonjë per lidhje sekrete mosha nuk ka rendesi. Ju pres në këtë nr. cel. 0685015206.

Jam x person familjar nga Tirana 36 vjec serioz me punë ne shtet me makin personale i paraqitshem i fizikshem. Kërkoj nje lidhje top sekrete me nje femer te martuar ose beqare ska rendesi mosha apo origjina por te jet banuese ne Tiranë ose Durrës. Dua qe lidhja te jetë per qef pa interes dhe brenda normave. Cel. 0682766448.

Jam nje djale 29 vj beqar nga Berati dhe kerkoj një zonje per lidhje sekrete te qendrueshme. Nr. im eshte 0692675099.

Jam zotëri rreth te 40-ve nga qyteti i Korces. Disponoj gjith cilesite e mira qe nje femer deshiron tek nje mashkull: pasionant, energjik dhe shum aktiv, gjithashtu plotesoj cdo deshire sado e cmendur te jete.Te gjitha ato znj/zonjusha qe duan te perjetojne dicka ndryshe ne emociöne dhe pasione te zjarrta të më kontaktojne në cel. 0685030012.

Jam nga Tirana 38 vjec i martuar me biznes kerkoj një zonjë me prezenc per lidhje sekrete. Lë nr. cel. 0694728291.

Jam Eri vjec 38 dua lidhje sekrete me ndonjë zonjë fierake, vlonjate ose lushnjare. Lë nr. telefoni: 0684272383.

Jam Astriti 39 vjeç nga Durrësi, interesohem per nje lidhje sekrete me ndonjë femer pa probleme nga veriu. Lë nr. cel. 0682586627.

Jam 44 vjec nga Durrësi, kerkoj të njoh nje zonje per lidhje sekrete. Lë nr. tel. 0684471461.

Intelektual nga Kavaja 45 vjeç, familjar i rregullt dhe me pune te mire. Interesohem per nje lidhje sekrete me nje femer te rregullt sic jam dhe vete. Cel. 0686994184.

I pergjigjem zonjes nga Vlora që kërkon një djalë për qejf i lë këtë nr. cel. 00495759132010.

Do doja të njihja një vajzë për lidhje sekrete. Të jetë nga Tirana, Shkodra ose zonat përreth. Lë adresë emaili: piero_bufo@libero.it

Kerkoje nje zonj e per nje lidhje te gjate dhe sekrete. Lë nr. tel. 0683144926. Pres telefonata ose sms qe te lidhemi.

Jam per nje lidhje te fshehtë me një zonjë te jete sekret i plot. Lë nr. cle. 0674403325. Dergo sms ose telefono të komunikojme. Faleminderit.

Kërkoj te lidhem me nje femer te thjeshtë e te zgjuar që ruan shumë sekretin. Tel. vod.4731pjg.

Kërkoj një zonjë ose vajzë për lidhje për qejf, të jetë e shëndoshë mosha deri 45 vjeçe, ato që kërkojnë karta stop, të tjerat të dërgojnë sms ose zile në këtë nr. cel. 0683776367.

Jam Miri 36 vjeç, esmer nga jugu dua te lidhje sekrete me nje bjonde, të jete e sinqertë nga zona Korçes ose Pogradecit. Tel. 00393512897393. Më dërgo sms.