Jam një zonjë nga Tirana, jetoj vetëm dua një zotëri për qëllime serioze që jeton në Itali, ose shqiptar, ose italian se unë kam bashkim familjar me fëmijenë në Itali. Jam 65 vjeç dhe zotëria dua të jetë i mirë nga çdo anë për një lidhje martesore. Nr. im ndodhet në redaksi.

Jam Albana nga Tirana, e shkolluar e punësuar, e kompletuar në çdo drejtim pa njeri ne ngarkim shum e mbajtur, jam per nje lidhje serioze me nje zotëri ku te mbizoterojë pozitivja te jetë i paraqitshem. Le nr. vod.klab.tjatgta.

Përshëndetje nga Pg. jam Ana nga Pg. 29 vjec jam e divorcuar jo per fajin tim kam nje fëmijë 8 vjec dua të gjej nje njeri per familje. Jam zhgenjyer nga jeta sdua te ndodh prap jam familjare e respektuar me edukatë, jam nga nje familje e lartë. Nr. im është: 0688354492. Vetëm për qëllime serioze. Faleminderit për mirëkuptimin.

Jam Jona nga Lushnja 29 vjeçe, kërkoj një djalë per martes vetem nga Kavaja te jetë emigrant ne Itali. Jam e sinqert ndaj të intersuarit të dërgojnë sms vetem per martesë. Nr. cel. 0698553468. Më dërgoni sms.

Jam një zonjë nga Vlora e divorcuar, kam dëshirë të njoh një zotëri serioz që ti ketë vdekur guaja, moshen ta ketë 50 vjeç, të jetë vetëm nga rrethi i Vlorës dhe Durrësit.

Jam Ela 35 vjece beqare kerkoj një djalë per martese pa genjeshtra e mashtrime 40-45 vjec. Kujt intereson po i le numrin e telefonit në redaksi.

Jam nje zonje nga Fieri, e divorcuar, 40 vjeçe, pa femije. Kerkoj lidhje serioze me nje zoteri 47-deri 50 vjeç, mundesisht te banojë ne Durrës ose në Tiranë

Jam Ela nga Vlora, 31 vjeçe, me dy femijë, e divorcuar. Kerkoj nje njeri te siqertë e te dashur, që të dijë të respektojë nje femer. Nese ju intereson, po lë nr ne redaksi. Flm.

Jam Arkida, 37 vjeçe, nga Shqipëria e Mesme, e divorcuar, pa femije. Pa folur shumë per veten time se koha verteton çdo gje, po e nis kte njoftim per te vetem arsye, vetem per martes. Kerkoj nje djalë per martesë, te jetë i divorcuar, dorë e bardhë, te mos ketë femije, te jetë emigrant ose ne marrëdhenie pune, te jetë qoftë edhe nga fshati, por ne gjendje te mirë ekonomike. Të kthejë përgjigje vetem ai qe eshtë ok me kushtet e njoftimt. Numrin ta lërë në gazetë. Ju lutem, e theksoj, vetem per martesë, jo tallje.

Jam Stela me banim ne Tirane dhe origjine nga Jugu, shume e rregullt dhe e kompletuar ne çdo drejtim. Jam e interesuar vetem per nje lidhje serioze me nje person qe te jete me trup te rregullt, simpatik, i pamartuar, me arsim te larte, i sinqerte, korekt, familjar, larg duhanit, alkoolit dhe bixhozit, mosha 46-50 vjeç. I interesuari te lere numer telefoni ne gazete. Faleminderit!

Jam e shkolluar, e punesuar, beqare për arsye pretendimi, qytetare e kompletuar ne te gjitha drejtimet. Le nr amcmj0t0jg per ate person qe gjen veten ne kete sms. Vetem per martesë, mosha 52-56 vjeç. Alma

Pershendetje! Jam Ina, beqare, nje vajze serioze, shume korrekte, me shkolle te larte. Deshioj te lidhem me nje person, vetem per qellime serioze. Kerkoj qe personi te jete katolik, shume korrekt, qe jeton e punon ne Tirane, nga mosha 37-43 vjec. Ai qe eshte i interesuar, e theksoj, vetem per lidhje serioze, te lërë numër telefoni ne gazete. Faleminderit per mirekuptimin.

Pershendetje! Jam Elena nga Kuçova, 46 vjeçe, me arsim te larte, simpatike. Le nr e telefonit në redaksi vetem per zoterine nga Tirana, 58 vjeç, i arsimuar, i kompletuar, 180 cm i gjate. Faleminderit.

Jam nje zonjë 50 vjeçe. Kerkoj nje mik te dijë te ruajë sekretin, jo mashtrues e genjeshtar. Faleminderit per mirëkuptimin. Numrin tim e gjeni ne redaksi.

Jam Ina, banoj ne Lezhë, 52 vjeçe, beqare, pa histori dashurie, e punësuar me arsim te mesem, me paraqitje te mirë, e kompletuar me te gjitha cilësite e mira, me familje shumë te mire. Kerkoj nje zotëri te vetmuar pa njeri ne ngarkim, te jete i punësuar, pa detyrime ndaj askujt, te kete shtepi, te jete familjar i rregullt ne te gjitha drejtimet, larg alkoolit, bixhozit, larg mashtrimeve, mosha 52-56 vjeç. Te jete i kulturuar, i kompletuar. Vetem per martese. Kush i plotëson keto kushte, lë numrin në redaksi.

Jam Ketjona dua të njihem me një mysliman për t’u martuar, nga Lushnja ose Kavaja. Jam e sinqertë dhe e rregullt. Vetëm për martesë. I interesuari të lërë numër telefoni në gazetë për të komunikuar.

Jam A, nga Jugu, shumë e vuajtur. Kerkoj nje zotëri për lidhje serioze, jo tallje e mashtrime. Zotëria të jetë 55-56 vjeç nga fshatrat e thella te Dropullit dhe kush eshte hallexhi si une. Unë jam 50 vjeçe. Zotëria të lërë numrin në gazete.

Jam Loreta nga Tirana, shumë e mbajtur dhe e paraqitshme, ne marrëdhenie pune, mbi 50 vjeçe, me ekonomi te mirë. Vetmia me mundon, prandaj kërkoj per nje lidhje serioze nje zotëri që t’i perputhen karakteristikat me ato qe kam unë dhe te jetë i paraqitshëm e inteligjent, njeri i kohes dhe vital. Kush e gjen veten te kjo sms, të lërë numrin në gazetë, se e marr unë.

Jam nje zonje nga Jugu, 50 vjeçe, e divorcuar, pa detyrime ndaj askujt. Banoj ne Tiranë vetëm, me shtepi me qira. Kam deshirë te njihem me nje person deri 55 vjeç, t’ia kalojmë sa me bukur, te me beje te lumtur, te me japë ngrohtesi, dashuri e jo më shumë se familja e tij. I themi ne nga Jugu: Mishi te piqet, helli të mos digjet. Te jetë me punë te mirë, te ketë makinë, te jetë zotni me emer. Te jetë i sinqertë e korrekt, siç jam vetë, jo mashtrues e mburravec, me kulturë qytetare e te dije te respektojë nje femer. Kujt i intereson sms ime, te lërë numrin ne gazetë. Djana

Jam A, 38 vjeçe, nga Dr. Deshiroj te formoj familjen time dhe kerkoj nje djale beqar per qellime serioze.

Jam Sara 28 vjeçe, nga Lushnja. Dua të njoh nje djalë per martesë, nga Lushnja ose Kavaja. Dua të jetë emigrant ne Itali. Jam shumë e sinqertë. Djali te jetë 32-37 vjeç, per martesë. Më dërgoni sms në numrin që ndodhet në redaksi.

Jam Ana 38 vjeçe, banoj ne Tirane. Jam e interesuar te gjej shpirtin tim binjak. Nuk kam qene asnjehere e fejuar. Pres përgjigje.

Jam Alma, e shkolluar, e punesuar, beqare për arsye pretendimi, qytetare e kompletuar ne te gjitha drejtimet. Le nr amcmj0t0jg per ate person qe gjen veten ne kete sms. Vetem per martesë, mosha 52-56 vjeç.

Përshëndetje une qe po ju shkruaj jam nje zonje 39 vjecare qe banoj ne nje zone bregdetare turistike te qytetit te Vlores. Une jam e divorcuar prej nje muaji nga nje martese prej 10 muajsh per shkak te nje xhelozie teper te lartë qe kishte ai. Une jam e pa lindur asnje here, dhe meqe lexova faqen e gazetes intervista ku vajzat kerkojne djem mendova te shkruaj edhe unë këtë mesazh. Unë kam shtëpite e mia ne token time, sepse token e kam me ligj. Pres të më kontaktoni me anë të gazetës intervista, lini numrin tuaj. Faleminderit.

Jam Ola 23 vjece nga Tirana simpatike kerkoj një lidhje sekrete me një zoteri serioz mbi 35 vjeç. I interesuari të lërë numër telefoni në gazetë për të komunikuar sëbashku.

Jam 52 vjeçe me origjinë nga Shkodra, beqare pa histori dashurie për arsye pretendimesh 1.60 e gjatë, e punësuar me arsim profesional, banuese në Lezhë, në paraqitje normale e kompletuar me të gjitha cilësitë e mira, larg çdo vesi të keq, me familje shumë të mirë. Kërkoj një zotëri të jetë beqar ose i vetmuar pa njeri në ngarkim pa probleme familjare pa detyrime ndaj askujt të jetë njeri i kulturuar, familjar i rreugllt i kompletuar, me të gjitha cilësitë e mira, larg alkolit, bixhozit i punësuar, me shtëpinë e tij personale, të jetë i gatshëm për të krijuar familje, të jetë larg mashtrimeve, njeri i rregullt mosha 52-56 vjeç, vetëm për martesë. Kush i plotëson këto kushte të lërë numër telefoni në gazetë për komunikim.

Përshëndetje, jam një zonjë kërkoj një zotëri deri në moshën 47 vjeç, të jetë serioz, i rregullt në të gjitha drejtimet, larg veseve të këqia. Unë jam e divorcuar. Pres përgjigje në gazetë nga të interesuarit.

Jam Anja nga Tirana, simpatike, e mirëarsimuar. Jam në kerkim te nje personi inteligjent, tërheqës, me ekonomi te mire, nga Tirana 42-48 vjec. Lidhje, qe transformohet në bashkëjetese. Ndoshta ky vend ka ende stereotipin e mashkullit te vitit ‘80, nga Tirana.

Përshëndetje, jam Ela 34 vjece, jetoj ne Tirane, jam beqare, vajze serioze dhe e rregullt, per nje menyre me te lehte njohje i drejtohem gazetës. Më mungon nje djale per lidhje serioze, të jete i paraqitshem, larg veseve te keqija, deri 38 vjec, katolik. Më lini numrin tuaj në gazetë.

Jam Ola 23 vjeçe nga Tirana, simpatike, e kendshme. Dua te kem lidhje sekrete me një zoteri nga mosha 35 vjeçe e lart. E theksoj, të dije te respektoje një femer. Vetem ai që i plotëson keto kushte, të lërë numër telefoni në gazetë për komunikim.

Përshëndetje! Jam një zonjë qe dua të komunikoj me zotërinë 68 vjeç, duke i lënë nr. telefoni në redaksi.

Pershendetje. Jam një zonje 45 vjece, e deshperuar dhe e lodhur nga jeta. Do desha qe me ane te gazetes tuaj te njihesha me një njeri te mire te sinqertë te rregullt të dije te vleresoj nje femer. Në fillim miqesi pastaj po u pershtatem te vazhdojme nje lidhje te kendshme. E dua edhe te me ndihmoje. Kush e lexon ju lutem te mos gjykoni per keq po ta shikoni jeten sa e pamëshireshme është. Të interesuarit te lene numrin ne gazetë. Me respekt, zonja nga Jugu.

Përshëndetje intervista jemi dy shoqe qe jeta eshte treguar e padrejte me ne dhe mbasi e kemi menduar mire vendosem qe me ane te gazetes tuaj te gjejme personat që të na pershtaten. Të jenë të komunikushem te paraqiteshem me bizneset e tyre qe te dine te mbajne nje femer nga ne do te ken vetëm pozivitev dhe sinqeritet te tjerat ja lëmë kohes. Të interesuarit të lënë nr. telefoni në gazetë.

Përshëndetje, jam një zonjë 60 vjeçe sa kam ardhur nga Italia, dua të komunikoj me zotërinë 60 vjeç që ka pension të mirë. Pres përgjigje në gazetë. Faleminderit.

Jam një zonje interesohem per Eren qe kerkon zoteri 50 vjec eshte i pamaruar kosovar me pune mesues pra jeton ne Kosove. Nëse ju intereson Eva lini numrin ne gazete. Jam zonja nga Jugu.

Jam një zonje nga Jugu dua të njoh një zotëri per lidhje serioze jo tallje. Po unë e dua zotrine nga fshatrat e thella te Dropullit. Lini numrin tuaj të telefonit në gazetë për tu njohur më shumë.

Jam Ketjona nga Lushnja 29 vjeçe, dua të njoh një mysliman per martes. Të interesuarit të dërgojnë sms e pranoj dhe emigrant por fetar. Jam e sinqertë vetem per martes. Djali të jetë mosha 30-38 vjeç. Pres përgjigje në gazetë nga të interesuarit.

Jam nje zonjë nga Jugu i Shqiperisë i them nje djali që i mbaron nr. me 865 në fund te mos me shqetesoj me se do perfundosh keq po i re dhe njeherë nr. tim nga Eda