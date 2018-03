Njoftime/ Djemtë kërkojnë vajza

Njoftime nga Shqipëria

Kërkoj një zonjë mësuese ose infermiere mundësisht nga Skrapari, le të ketë njeri në ngarkim. Deri në 45 vjeç. Luani lë numrin 0698133880

Lë numrin për 69 vjeçaren dhe për të gjitha këto zonja që i afrohen kësaj moshe. Kam shtëpi timen, e kam të mobiluar, jam i rregullt. Dëshiroj që ti them që në mëngjes ti thëm ku ke qejf ta pimë kafen e mëngjesit. 0695349140

Jam një zotëri nga Korça dhe kërkoj një femër për lidhje martesore, te jetë 50 vjeçe. Numri im është 0688850485

Jam nga jugu i Shqipërisë, i krishterë, beqar, me banim në Tiranë. Jam 53 vjeç, 1.75 i gjatë, kërkoj një zonjë për lidhje serioze. Lë numrin 0693623697

Përshëndetje Intervista. Jam Armiri me banim në Tiranë. Jam në kërkim të një femre për qëllime serioze. Të jetë simpatike dhe me shkollë, të paktën të mesmen. E interesuara të jetë nga Vlora ose nga Fieri , nga mosha 26-37 vjeçe. Në fillim pres sms në këtë numër 0688878582

Do doja të njihesha me një grua deri në moshën 50 vjeçe. Të jetë mundësisht nga Fieri, Lushnja, Berati ose Vlora. Jam njeri i rregullt, i edukuar dhe shpresoj në mirëkuptim. 0676290992

Përshëndetje, unë që shkruaj jam nga Tirana, me punë të mirë në shtet, kam shtëpinë time. Kërkoj një zonjë deri në 45 vjeçe, me kulturë dhe arsim të lartë, të jetë në punë dhe të ketë mëndje vetëm për të krijuar familje. Edhe të jetë jashtë nuk ka problem. Po lë numrin, kush e gjen veten në këtë mesazh mund të shkruajë vod2087281

Përshëndetje, jam një zotëri nga Berati, i vetëpunësuar me biznes privat dhe do kisha dëshirë që të njihja një femër të sinqertë siç jam vetë. 0692395842

Jam një zotëri nga Golem ii Kavajës, 46 vjeç, i arsimuar dhe me punë të mirë shtetërore. Ju lutem këtij numri që do lë ti bie vetëm ajo femër që vërtet i mungon ngrohtësia shpirtërore. 0686994184

Jam një pensionist durrsak. Jam me paraqitje të mirë dhe e kam shtëpinë në mes të bulevardit. Jetoj vetëm sepse gruaja më ka vdekur. Kërkoj një zonjë që të jetë deri në 65 vjeç, të jetë pa probleme dhe tek unë do gjejë ngrohtësinë shpirtërore. Lë numrin e telefonit 0683635688

I përgjigjem zonjës Anisa nga jugu, të më marrë në këtë numër telefoni. 0684468429

I përgjigjem Borës nga Elbasani që siç thotë çalon pak. Nëse është e mirë, e bukur, e ndershme dhe familjare ashtu siç thotë besoj se nuk i shmangem problemit që ka. Nr im për Borën është 0699647111

Jam një 50 vjeçar nga Tirana, jam me punë të mirë dhe jam për lidhje serioze. Numri im 0699616869

Jam Ëngjëlli, banoj në Tiranë, kam jetuar në Amerikë dhe prej 20 vjetësh jetoj vetëm. Kërkoj një zonjë për bashkëjetesë, të jetë pensioniste ose 60- 70 vjeçe. Lë këtë numër 0676463342

Jam banues në Tiranë, i vetmuar. Kërkoj një zonjë me banim në Tiranë, mosha 65 vjeç e lart dhe të jetë e vetmuar. Për komunikim lë nr në gazetë 042358380 Telefononi ne darke sepse ditën jam në punë.

Jam Altini 47 vjeç nga Lushnja. Interesohem për një lidhje serioze nga mosha 30-40 vjeçe. Numri im është: 0686689605. Kam shtëpi dhe punë.

Përshëndetje Intervista! Lë njoftim për Anën që është 45 vjeçe dhe kërkon një shok për ngrohtësi dhe është kundër mashtrimeve. Unë jam 50 vjeç, jam i martuar, 50 vjeç dhe me dy fëmijë. Jam i sinqertë dhe dua një shoqe si vetja. Lë këtë numër vdf9816781. Më merr në çdo kohë. Niku.

Njoftime nga Gjermania

Përshëndetje, jam 35 vjeç nga Greqia por me banim të përhershëm në Gjermani. Jam i gjatë, me pasuri të paluajtshme dhe punë. Unë flas gjermanisht, anglisht, greqisht dhe pak shqip. Ajo që unë kërkoj është një vajzë shqiptare deri në moshën 30 vjeçe për njohje serioze. Emaili im është: sikonpa@gmail.com ose mesazh në whatsapp, viber, +4915255601828

German businesmen is searching, nice, intelligent,creative women Mobile: 00491736590562

Përshëndetje, lë numrin tim për vajzën nga Elbasani. 004915774184678

Jam 50 vjeç me banim dhe qëndrim të përhershëm në Gjermani, gjithashtu punë stabël

dhe nënshtetësinë gjermane. Jam në kërkim të një zonje për një lidhje serioze. Zonja

duhet të jetë e moshës 42-48 vjeçe. Ju lutem më shkruani në këtë numër tel-0049015785210499.

Kërkoj një vajzë për qëllime serioze nga mosha 22-26 vjeç. Unë punoj në Gjerman. Kush është e interesuar të më kontaktoj në numrin tim: 004915175757586

Jam një burrë rreth 50 vjeç me arsim të lartë. Jetoj në Gjermani dhe jam me dokumente të rregullta. Jam i divorcuar, fëmijët kanë krijuar jetën e tyre.

Kërkoj të njihem me një zonjë apo zonjushë mbi 35 vjeç për qëllime martese. Për të interesuarat ky është E-Maili im: ridisma@hotmail.de. Faleminderit

Jam Fati me banim në Gjermani. Kërkoj një vajzë të moshës 25-32 vjeçe vetëm për lidhje martesore. Unë jam 39 vjeç dhe jam shumë i vendosur e me punë të rregullt.

E përshëndes përzemërsisht Kujtesën që gjendet në Gjermani. Unë jam shumë i interesuar të kontaktoj me kujtesën të. Nëse ajo dëshiron ky është emaili im: shkelzenosmani72@gmail.com. Për më shumë informacion kam dhe numrin tim të telefonit: 0039 3899411312 Përshëndetje, jam Edi 52 vjeç. Jetoj prej shumë kohësh në Gjermani, kam shtetësinë gjermane, jam 170 i gjatë, 72 kile, me profesion dhe i punësuar me kontratë të përhershme, jetoj vetëm, bëj jetë normale (nuk jam i pasur). Dua të njihem me një zonjë mundësisht nga Shqipëria e Mesme, me moshë 35-45 vjeçe, rreth 165 i gjatë, të jetë pa detyrime familjare dhe me botëkuptim të shpenguar qytetar. Nuk u përgjigjem thirrjeve me numër privat. Për lehtësi komunikimi mund të më telefononi me anë të opsionit falas internacional ëhatsapp. Numri im është: 004915253743945

Kërkoj të lidhem me një zonjë 48-55 vjeçe. Unë jetoj dhe punoj në Gjermani. Kush është e ineresuar të më telefonoj në këtë numër telefoni: 00491638058905

Jam Arjani në Gjermani. Dua të njihem me një zonjë që di të flasi italisht,

gjermanisht ose anglisht, me profesion mjeke ose infermiere. Adresa ime është: rilindja@

live.com

