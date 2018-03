KMC me surprizën e radhës, zbulon bashkëpunimin e ri…!

Reperi KMC ka vendosur që viti 2018 të jetë viti i tij dhe pas projekteve të shumta që ka sjellë në treg, ai këtë herë ka zbuluar një suprizë mjaft të këndshme, një bashkëpunim me një nga yjet e muzikës shqiptare, këngëtaren e mirënjohur Blerina Matraku. Kënga po punohet në studio nga Gramoz Kozeli dhe klipi do të vijë shumë shpejt. Nuk kanë zbuluar më shumë as reperi dhe as këngëtarja prandaj do jetë diçka që do iluminohet në momentin e duhur!