Këngëtarja simpatike Erika, sjell setin e ri “bombë” të fotove!

Erika është këngëtarja që ka rrëmbyer zemrat e publikut me pozitivitetin që përcjell por edhe me këngët e saj. Ajo kishte kohë që mungonte në ekranet muzike dhe na ka treguar që shumë shpejt do sjellë një projekt të ri. Ndërkohë që ka lajmëruar klipin e ri ajo ka sjellë një set të ri me foto shpërthyese, si asnjëherë më parë. Nën kujdesin fotografik të fotografes së mirënjohur Fjoralba Maliqi Erika ka mundur të tregojë anën e saj më sensuale. Kemi të drejtë? Na e thoni pasi të shihni fotot!