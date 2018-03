Instruktori/Si të dobësohem në pjesën e poshtme të trupit?

Kam një pyetje për ju, instruktor. Unë kam një trup të çuditshëm, shëndoshem gjithmonë duke filluar nga beli e poshtë, domethënë, shëndeti më shkon te vithet dhe kofshët, ndërsa pjesën e sipërme të trupit e kam normale. Ju lutem, më thoni, si të veproj që të dobësohem pikërisht në këtë pjesë të trupit? Pastaj, pse shëndoshem pikërisht këtu? A ka ndonjë dietë ushqimore që duhet ta ndjek? 27 vjeçarja. Faleminderit.

Skerdi Pasha instruktor, Royal Fitness Club, Rruga: Theodor Keka, Unaza e Re pranë Astirit. Numër telefoni: 0695445228:- Përshëndetje, Sipas karakteristikave të asaj që ju po shprehni në lidhje me trupin tuaj, ju keni konstrukt dardhe. Pra, që vendosni masë vetëm te kofshët dhe te vithet, dhe pjesa e barkut ju qëndron në rregull. Në lidhje me stërvitjen dhe ushqimin, ju duhet të zbatoni të njëjtat parime që i duhen një personi për të humbur peshë (body fat). Përpara se t’ju them konkretisht atë që duhet të bëni, dua t’ju bëj një ndërgjegjësim me llojin e konstruktit tuaj. Pra, ju shtoni masë te kofshët dhe te vithet. Masa tek kofshët nuk është shumë e dëshirueshme për ju femrat. Por është shumë e pëlqyeshme masa te vithet dhe beli i vogël. Femra ka shumë të zhvilluar qelizën dhjamore, gjë që e bën të duket femër. Pra, ju keni të përqëndruar këtë qelizë më së shumti tek pjesa e kofshëve dhe vithet. Shumë femra të tjera do ta dëshironin këtë gjë. Prandaj nëse ti e menaxhon mirë këtë karakteristikë tënden, do ta kthesh në një tipar pozitiv. Dhe sot, në modë janë femrat me bel dhe vithe voluminoze. Bëra një përshkrim të tillë të situatës, që ti të krijosh nje ide pozitive dhe të motivohesh.

