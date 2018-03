Fiq të krimbur

-Çfarë kuptimi ka ngrënia e fiqve në ëndërr, edhe pse ishin të krimbur? Deni.

– Përgjithësisht, ngrënia e fiqve ka një kuptim pozitiv, që tregon një kthesë për mirë të ngjarjeve që ju presin, ama ngrënia e fiqve të krimbur, do të thotë që keni akoma pengesa dhe probleme të vogla të cilat duhet t’i kapërceni. Gjithë të mirat!

Qeni

– Kam parë në ëndërr sikur mikja ime kishte ardhur në shtëpinë time dhe tregohej shumë e dashur, e përzemërt dhe e qeshur me të gjithë, por sidomos me mua. Ndërkohë, qeni kishte gërmuar dheun e një dhome e betonin e korridorit dhe një këmishë e një triko ishin hedhur te dera. Babai tha: “Pse i keni hedhur?”. Si shpjegohet kjo ëndërr, ju lutem?

– Në këtë periudhë, duhet të keni kujdes nga njerëzit me të cilët do të hapeni. Shoqja e dashur dhe e përzemërt jeni po ju, që do të thotë se konfidencën, këto kohë, duhet ta ruani vetëm me veten tuaj sepse mund të lëndoheni lehtë nga çiltërsia që ju karakterizon. Qeni që ka gërryer në një dhomë, parashikon një siklet shtëpie, por që është kalimtar. Edhe këmisha e hedhur, edhe trikoja, parashikojnë sikletin që do të kalojë shumë shpejt.

