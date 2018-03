Shtatzënë

Përshëndetje! Kam pak kohë e martuar dhe kemi menduar për fëmijë por pak më vonë. Kam parë një ëndërr sikur sapo linda një bebe djalë të shëndetshëm dhe të bukur. Unë po e mbaja në krahë e ulur në një karrige dhe po mendoja se më në fund e bëra baba burrin tim. Ju lutem mund të më shpjegoni se çfarë do të thotë kjo ëndërr?

E dashur kjo ëndërr është një ogur i mirë dhe nuk ke pse të merakohesh fare. Edhe pse keni bërë panifikime brenda vetes e dëshiron shumë një fëmijë dhe kjo është ëndërr është pasqyrim i ndjesisë tënde drejt mëmësië gjë që tregon që ti shumë shpejt do jesh në pritje të ëmbël. Unë të uroj jetë të lumtur bashkëshortore dhe të gëzohesh me lindjen e një fëmijë.

Fluturim

Unë shoh shpesh ëndrra sikur fluturoj. Ëndrrat janë të ndryshme dhe nuk arrij dot t’i shpjegoj tani sepse nuk i mbaj mend, por gjithnjë fluturoj nëpër ëndrra dhe pres një shpjegim për këtë.

Nëse jeni i/e vogël në moshë, fluturimi do të thotë rritje, zhvillim, dëshira për jetën, plane për të ardhmen, por unë po ju jap një shpjegim të përgjithshëm. Të fluturosh mbi tokë do të thotë që ju keni nevojë të ndiheni të lirë, të pavarur. Keni nevojë të çliroheni nga pengesat dhe limitet që nuk ju lejojnë të realizoni dëshirat tuaja. Nëse shikoni që fluturoni duke kaluar disa pengesa, ëndrra tregon që do të dilni nga një situatë e vështirë dhe do të çliroheni nga një ngarkesë emocionale që ju rëndon. Do të keni sukses dhe besim në vetvete në vazhdimësi. Fluturimi gjithashtu tregon momente të caktuara të jetës, largim nga ajo që ju bën të vuani, nëse keni diçka që ju mundon për momentin. Nëse bini gjatë fluturimit, do të thotë që nuk keni besim të plotë në vetvete. Nëse shikoni që fluturoni dhe nuk ndaleni dot, tregon se fantazoni shumë dhe keni ambicie të tepruara, gjë që është më e rrezikshme sepse mund të zhgënjeheni lehtë kur të arrini të qëndroni me këmbë në tokë. Pra, duhet të jeni më realistë, të mos “fluturoni” më kot.

