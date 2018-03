Do bëhet xheloze kur të lindë fëmija?/Psikologe Lorela Garuli

E dashur psikologe, unë jam një nënë e një vajzë katër vjeçare dhe jam në pritje të ëmbël të fëmijës së dytë që do të vijë shumë shpejt në jetë. Ajo që më shqetëson dhe më bën merak është reagimi i vajzës time kur të lindë bebi, kam frikë mos bëhet xheloze dhe t’a përjetojë keq. A mund të më jepni disa këshilla se si duhet të sillem me të kur të lindë fëmija i vogël? Faleminderit.

Lorela Garuli, psikologe, email lorela_garuli@hotmail.com:-Përshëndetje e dashur! Të falenderoj që ndan me ne shqetësimin tënd por dhe që njëkohësisht ke sjellë në fokus një tematikë e cila prek një pjesë shumë të madhe të familjeve kur janë në pritjen e ëmbël, sic je ti tani.

Për hir të së vërtetës, mosha 4-vjecare në të cilën është dhe vajza jote, është një moshë ku fëmija përjeton shumë ndjenja egocentrizmi, që do të thotë se prindërit duhet të jenë dhe më të kujdesshëm kur po vjen një fëmijë i dytë në jetë në këtë periudhë. Puna me fëmijën për pritjen e motrës që po vjen në jetë realisht duhet të nisë herët, që në castet e para të shtatzanisë. Prindërit duhet ta ndajnë lajmin me fëmijën, duke ia treguar që herët dhe duke e nxitur të jetë pjesë aktive e parapërgatitjeve për fëmijën që do të vijë, duke i folur për të në mënyrë që të mos jetë një ngjarje e panjohur. Mundësisht, nëse keni ndonjë të afërme apo mikeshë që sapo ka lindur, mund të shkoni ta vizitoni me vajzën që ajo të njihet më nga afër me foshnjen.

