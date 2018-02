Pyesni njëri-tjetrin

Udhëkryq

Më tremb ajo që merret burri im…!

Përshëndetje! Jam një vajzë 25 vjeçe dhe kam rreth një vit e martuar me një djalë 30 vjeç. U afeksionova me të që në takimin tonë të parë. Ai është me origjinë nga Vlora por banon në Tiranë. Martesa jonë ndodhi në një kohë shumë të shkurtër por unë jam penduar sot me këtë martesë që kam bërë dhe e kuptova që u nxitova jo se nuk e dua më burrin tim por kam marr vesh histori për burrin tim që nuk i dija. Kam dëgjuar fjalë sikur ai merret me trafikimin e femrave dhe një natë i ra telefoni me një numër italian dhe unë e pashë, këmbngula që ta hapte por më tha që nuk dua se s’kam nerva që të merrem, është një shoku im dhe nuk është me rëndësi, në kohën që po më shpjegonte ishte tepër nervoz. Dhe kohët e fundit shpeshherë këmbngul që të ikim jashtë shtetit se këtu nuk kemi të ardhme. Më ka zënë frika dhe nuk dua të iki sepse kam frikë. Kam një mik timin që i kam biseduar këto gjëra dhe ai më ka shprehur keqardhje dhe më ka thënë që të qëndroj me të sepse do më mbroj me çdo gjë por unë kam jashtë mase frike nga kjo situatë që po ndodhem. Ju lutem më thoni çfarë të bëj?

–Ulu dhe diskutoje me bashkëshortin tënd se çfarë frikash ke dhe sqarohuni bashkë për çdo gjë. Alba

-Më mirë me këtë mikun tënd, largohu se nuk i dihet se çfarë mund të të ndodhë. Denisa

-Kthehu në familjen tënde. Selda

-Nuk mund të kesh mendime pa e ditur si qëndron e vërteta, ulu dhe bisedo. Xheni

-Merr plaçkat e tua e ik larg. Sidorela

-Nuk duhet të qëndrosh më me atë se mbase një ditë mund të të çoj edhe prostitutë që po këmbngul kaq shumë që të ikni jashtë shtetit. Migena

Pyetje të reja

-Ç’mendim keni për jetën moderne sot? Amantja

-Nuk më pëlqen aq shumë sepse nuk është thjesht modern por është shumë e ekzagjeruar e ky ekzagjerim mua s’më tërheq aspak. Afërdita

-Ne nuk e kemi luksin këtu në Shqipëri për të ndjekur modën dhe ndonjëherë duke menduar se jemi në modë fillojmë të ekzagjerohemi në një mënyrë banale. Elda

-Gjithkush e jeton jetën si do dhe jeta moderne sigurisht që është e lidhur edhe me njerëzit dhe unë nuk jam aspak paragjykues. Defrim

