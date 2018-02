Lori gati për ta “djegur” në Alessandria më 4 mars

Do të jetë një festë vetëm për zonja dhe zonjusha për nder të ditës së 8 Marsit, ndërsa shqiptaret që jetojnë në Itali, sidomos në Alessandria dhe aty përreth të argëtohen në një drekë të paharruar. E për këtë organizatorët Rita, Majlinda e Festime kanë menduar që të ftojnë këtë herë një super artiste të njohur, pasi pjesëmarrja e femrave dhe interesimi për të qenë aty është shumë i madh. E kjo këngëtare do të jetë Lori, e cila pikërisht më 4 mars në drekë në diskotekën Garden, San Michele në Alessandria ku festa do të nisë në orën 12:00, e do të jetë një shoë, pasi mësojmë se edhe një moderator do të prezntojë ku përvec se do të argëtohen do të ketë edhe supriza në këtë festë të bukur vetëm për gjininë femërore.