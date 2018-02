Kam vështirësi në lexim

E nderuar doktoreshë, unë që po ju shkruaj jam një zonjë 47 vjeçe. Shqetësimi im lidhet me vështirësinë që ndjej në lexim dhe në kompjuter. Dua t’ju theksoj që jam ekonomiste dhe gjithë ditën punoj me shifra dhe në kompjuter. Ndërkohë që në moshë të re mbaj syze për larg sf-2.00 dioptri gjatë ditës, me të cilat shoh shumë mirë larg. Por, me syzet për larg tashmë nuk lexoj dot, as nuk punoj dot në kompjuter. Ju lutem si mund të më ndihmoni, mos duhet të bëj syze të tjera për lexim dhe kompjuter?

Rezarta Shkurti Okuliste Adresa: 1) Poliklinika Qëndrore 2) Optika UNION-pranë DIAMOND tek 21 dhjetori. Cel 0692529165:- E nderuar zonjë, ju keni një moshë që ka nevojë për syze për lexim, pasi muskujt ciliarë të syrit që merren me akomodacionin e humbin funksionin e tyre, lirohen dhe njeriut në këtë moshe fillon ti shfaqet presbiopia e cila është nevoja për syze për afër.

Kete shkrim mund ta lexoni te plote ne gazeten Intervista qe e gjeni në të gjitha kioskat e Shqipërisë dhe të Greqisë. Mund t’ua dergojme edhe në adresën tuaj te emailit për vetëm 99 cent në muaj. Kontaktoni me ne në inbox!