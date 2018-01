Një artiste e kompletuar si Silvi Dollapi

Të jesh një këngëtare e kompletuar dhe e kërkuar, në fillim duhet të jesh njeri me vlera për familjen dhe shoqërinë. E tillë është edhe këngëtarja Silvi Dollapi, e cila është aq e kërkuar në Europë me koncerte saqë duket se çdo fundjavë saj është e mbushur me mbrëmje të organizuara kudo. Por, kjo nuk do të thotë që këngëtarja nuk gjen kohë për familjen, për shoqërinë, miqësinë dhe të shpërblejë me mirënjohje ata që që e vlerësojnë. Ajo poston foto shpesh në rrjete sociale, duke treguar që familja si mbesat apo nipërit, organizatoret e mbrëmjeve ku ajo ftohet por edhe miq e kolegë të saj më të cilët ndan skenën. Suksese Silvi!