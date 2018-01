Me qetësi dhe dashuri drejt rrebelimit dhe dhunës. Nga Agron BERDAJ

“Me qetësi dhe dashuri”, ishte thënia profetike e Ilir Metës ,në kohën kur ai drejtonte LSI-në ,kurse Monika Kryemadhi sot , pasi trashëgoi kurorën mbretërore të partisë- biznes ,po i orienton falangat e saj drejt dhunës dhe krimit të organizuar , përmbysjes së qeverisë ,me çdo kusht dhe me çdo çmim . Ç’të ketë ndodhur mes çiftit ? Mosmarrëveshje bashkëshortore , rrebelime idesh dhe platformash politike ,kundërshti taktikash dhe të formave të luftës ? Asgjë nga këto nuk është e vërtetë .Çifti presidencial sot ,është më i dashuruar se kurrë ,më i harmonizuar në qëllime dhe ide ,në unitet të plot mendimi dhe veprimi ,të pashqetësuar aspak nga kostua e politikave të ashpra dhe të dhunës që ata po e orjentojnë ushtrinë e tyre . Si qetësia dhe dashuria e Metës , ashtu edhe thirrjet për luftë e Monit ,janë si dy anë të së njëjtës medalje ,një vllazërim i të kundërtave ,bashkekzistencë në mbrojtjen e piramidës së krimit të ndërtuar prej tyre .Teatri luhet në krevatin e çiftit mbretëror ,se atje zhvillohet prostitucioni politik ,me pasoja tragjike për vendin dhe demokracinë shqiptare .Atje flë edhe djalli edhe shejtani ,edhe fantazmat që projektojnë krimet edhe demagogjia dhe intigat për t’i fshehur ato nga publiku ,atje bashkohen pjesët më të errëta të politikave shqiptare .Në shërbim të vllazërimit të këtyre të kundërtave ,kjo forcë politike ka shitur dinjitetin ,vlerat morale ,integritetin ,programin ,ka bërë tregëti të pamoralshme me votën e elektoratit , i ka kërkuar gjithmonë aleancat qeverisëse ,për të vjedhur dhe masakruar ekonomin dhe pronat publike .Me qetësi dhe dashuri ajo ,ju afrua dhe u bë pjesë e pushtetit të korruptuar tetëvjeçar të Berishës .Me qetësi dhe dashuri ,kjo forcë politike realizoi ,fshehu provat e krimit dhe mbrojti kriminelët e ngjarjes tragjike të Gërdecit ,të 21-janarit ,të CEZ-it,etj .

LSI-ja ,në qeverisjen tet vjecare të saj ,ka dhënë ndihmesën e saj maksimale ,në degradimin e shtetit dhe nënshtrimin e tij , pa kushte ndaj mafjes .Por ,me qetësi dhe dashuri ,kjo forcë politike ju afrua edhe PS-së .Si me magji ajo hipnotizoi edhe Edi Ramën ,i cili nga një kundërshtar i ashpër politik ,në mënyrë të papritur pranoi aleancën dhe miqësinë e LSI-në , e korruptuar në maksimum .Jo vetëm kaq por Edi ,me teorizime tepër bajate ,u mundua ta paraqiste udhëheqien e kësaj force politike , si viktimë e sistemit të korruptuar . Me qetësi dhe dashuri LSI-ja ,edhe në udhëheqien socialiste vazhdoi e pa shqetësuar në rrugën e korrupsionit ,vjedhjes dhe banditizmit . Kështu ajo u rrëmbeu socialistëve presidentin e vendit ,sabotoi reformën në drejtësi ,krijoi kriza qeverisëse ,në prapaskenë , bashkëpunonte më PD-në ,ustallarët e korrupsionit dhe të krimit ,në vend .Me daljen e LSI-së ,nga qeverisja ,mbaroi edhe qetësia e dashuria dhe nisi urrejtja dhe mobilizimi për luftë. Por ,si politikat e urta dhe ato xanxare , të zbatuara nga ky subjekt politik ,janë pjesë e të njëjtit qëllim ,mbrojtien e korrupsionit dhe luftën ndaj reformës në drejtësi . Me llogjikë prej krimineli ata , përpiqen t’i japin luftës së tyre ngjyra politike ,duke fshehur të vërtetën ,se kjo është luftë për të rimarrë përsëri monopolet ,për të qënë zotërues të politikave koncesionare ,të pronave të përfituara në mënyrë të paligjëshme ,të pushtetit si monopol mbi monopolet , për ta vendosur pushtetin në shërbim të mafies dhe bandave . Ata ,e njohin mirë si funksjonon krimi në Shqipëri ,raportet e tij , me shtetin ,të vërtetën se mafia e naftës ,kromit ,e pushtetit gjyqësor ,në të gjitha qeverisjet ka funksjonuar me të njëjtat rregulla ,mënyra korruptive ,shkallë fitimi ,se në to ka ndryshuar vetëm padroni ,I tyre dhe asgjë tjetër . Paaftësia e pushtetit të rilindjes për shkatërrimin e këtyre monopoleve , për të mos thënë se ajo u mbështet tërësisht në to nga opozita ky fakt , po bëhet kalë beteje . Situata mban erë rrebelim shoqëror ,ashtu si në,97-tën ,98-tën 2005 ,ku protagonistë janë të njëjtit njerëz ,Berisha dhe hijet e tij .Në krah të babait të dhunës ,sot qëndron edhe Moni , Zhan D’arka ,siç e quan ndonjë servile politik ,aleanca më e spikatur e krimit në Shqipëri .Kush do të fitoi betejën , fronti proreformë apo ai antireformë? Kjo është edhe çështja që thuhet se do të zgjidhet ne janar ,ku balenat e krimit shqiptar ose do ta shikojnë veten në qeli ose në majë të pushtetit .

Agron BERDAJ