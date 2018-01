KMC publikon këngën e re“Ti je ajo”…!

Reperi KMC kishte premtuar që ky vit do ishte shpërthim për të dhe këtë e tregoi që mbrëmjen e 31 dhjetorit kur publikoi “Bad Santa”, një klip që pati impakt të mirë tek publiku. Mbrëmë ai ka sjëll “bombën” e radhës, një bashkëpunim me Big M, këngën me titull “Ti je ajo” ku reperi KMC është shprehur që ndihet i vlerësuar për pritjen që i ka bërë publiku kësaj kënge me vetëm pak orë publikim. Më poshtë keni linkun e këngës së re, të cilën mund ta ndiqni në kanalin Youtube.