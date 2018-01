Ka zemër të zmadhuar

Përshëndetje doktor! Babai im vuan nga zemra dhe e kanë diagnostikuar si me pamjaftueshmëri të funksionit të zemrës. Mjekët më kanë thënë që zemra është e zmadhuar me forcë pompuese shumë të ulët. Problemi është që ne na duhet t’a shtrojmë shumë shpesh në spital pasi babai ka mbajtje fryme të theksuar. Pas spitalit bëhet mirë për një periudhë jo më shumë se dy apo tre javë dhe pastaj fillon përsëri mbajtja e frymës dhe përsëri na duhet t’a shtrojmë. Ju lutem mund të më jepni një shpjegim për këtë situatë dhe çfarë duhet të bëjmë që babi të stabilizohet? Faleminderit!

Dr.Taulant Gishto, kardiolog, klinikaustriake@gmail.com, Rruga 5 maji Kompleksi Concord, Tiranë, 0674744777/ 0662770750:- Përshëndetje zonjë! Mesa po më shpjegoni babai vuan me insufiçencë kardiake apo me pamjaftueshmëri të punës së zemrës. Kjo është një sëmundje e cila kërkon rihospitalizime të përsëritura për shkak të dekompesimit që bëjnë këta pacientë. Pra, skenari më i zakonshëm tek këta pacientë është pikërisht ky që ju po përshkruani. Tek këta pacientë mbajtja e frymës e shoqëruar me lodhjen e shpejtë dhe dobësinë trupore lidhet pikërisht me pamjaftueshmërinë e muskulit të zemrës për të pompuar gjak. Ne zakonisht shtojmë ne mënyrë progresive shkarkuesit të shoqëruar me medikamente të reja për të përmirësuar cilësinë e jetës dhe padyshim për të ulur rihospitalizimet.

