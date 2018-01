I ka sytë e ngjitur

E nderuar doktoreshë, e kam fëmijën të vogël, sapo ka mbushur 1 muaj e gjysëm dhe jam e shqetësuar se sa herë zgjohet nga gjumi për të pirë apo për ta ndërruar, sytë i ka të ngjitur si me lëng të trashë e të verdhë dhe me sklepa. Ia kam bërë herë pas here gjatë ditës me kamomil, por gjendja po njësoj. Si mendon doktoreshë, si mund ta zgjidhim këtë situatë?

Rezarta Shkurti Okuliste Adresa: 1) Poliklinika Qëndrore 2) Optika UNION-pranë DIAMOND tek 21 dhjetori. Cel 0692529165:- E dashur nënë e re, mendoj se fëmija juaj po kalon një infeksion të syve të lindjes, që në pjesën më të madhe e kalojnë edhe fëmijët e tjerë të porsalindur. Quhet conjuvtivit neonator dhe në përgjithësi merret me rrugët e lindjes, por edhe në rrugë të tjera.

Kete shkrim mund ta lexoni te plote ne gazeten Intervista qe e gjeni në të gjitha kioskat e Shqipërisë dhe të Greqisë. Mund t’ua dergojme edhe në adresën tuaj te emailit për vetëm 99 cent në muaj. Kontaktoni me ne në inbox!