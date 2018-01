“Haramxhiu” i Lule Bajrës, balada hit e kësaj sezone (Video)

Me tekst e muzikë të Ilir Beranit dhe orkestrim të Miti Gecit, këngëtarja e mirënjohur Lule Bajra vjen me baladën më të re të titulluar ‘Haramxhiu’ këngë kjo e cila e rikthen atë me videoklip.

Këngëtarja Bajra e cila është në skenën muzikore me dekada me rradhë është shumë aktive me mbrëmje, koncerte e ahengje familjare në Kosovë e diasporë ndërsa baladat janë ato të cilat i shkojnë për shtati më së shumti asaj ndonëse vite më parë ajo ka qenë e pranishme në skenën muzikore edhe me këngë ritmike duke mos dal nga mendja e publikut si një prej emrave më të preferuar.

Në vazhdim hiti më i ri, “Haramxhiu”