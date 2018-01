Haarfee Mina dhe modelja e njohur gjermane Gina Lisa prezentojnë koleksionin më të ri Extensions

Haarfee Mina tashmë shumë e njohur në Zvicër e së fundi edhe në vendet fqinje me Zvicrën është profesionistja e vetme shqiptare që ofron 100% flokë extensions.

Haarfee Mina si profesioniste ka thyer gjitha dyert e suksesit në këtë profesion falë përvojes 20 vjeçare dhe kualitetit që ju ofron klientëve të saj.

Ofron flokë të kualitetit më të lartë që vijnë nga vendet e njohura për flokë siç janë India dhe me flokë nga gjitha vendet europiane. Punon poashtu me ma shumë se 40 ngjyrat e flokëve dhe me gjatësinë deri në XXL.

Punën profesionale që e ofron ky sallon e sidomos çmimet atraktive që i ka, ka bërë që ta frekuentojnë klientë prej gjitha moshave dhe gjitha profesioneve.

Si profesioniste e vetme në kantonin e Zürich-ut është shumë e frekuentuar edhe nga VIP-at shqiparë e sidomos VIP-at zviceran e gjerman. Bashkëpunon me sallonat më të njohur në Zvicër, Gjermani dhe Francë.

Haarfee Mina tash e pa konkurrencë në këtë biznes të flokëve tashmë në sallonin e saj ofron edhe koleksionin më të ri të extensions.

Për suksesin dhe profesionalizmin e saj flasin edhe vet klientet e veta sidomos VIP-at e njohur. Së fundmi flet edhe modelja shumë e njohur gjermane Gina Lisa Lohfink e cila edhe vetë e vërtetoi se koleksioni më i ri Extension është edhe një tjetër arsye për të qenë më e bukur.

Pra kantoni i Zürichut nuk njeh sallonin me profesionale se „Haarfee Mina“ ja vlenë të vizitoni dhe do të bindeni edhe vet për profesionalizmin e plotë të këtij salloni me një staf shumë të suksesshëm që ka.

www.haarfee.ch