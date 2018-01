ATA RANË SI FLAKADANË! Nga Fadil Shyti

ATA RANË SI FLAKADANË!

(Kushtuar dëshmorëve Ziver Veizit, Hekuran Dedës, Faik Myrtajt dhe Aleks Nikës)

E rëndë qe ajo ditë-kobzezë,

E mbuluar nga tym –hidhërimi!

Egërsia shpalosej si rezë,

Në bulevardin e madh…

“Dëshmorët e kombit”,

Vërsulej, -si rrëke trishtimi!…

Gjaku shqiptar,

U derdh përsëri!

Tre dëshmorë,

Tokës sonë iu shtuan,

Terrorin e “Flakës së Janarit”,

Në Kosovën Shqiptare,

Terrorin e 4 shkurtit, 1944,

Në Tiranë, -kur sulmoi,

Xhafer Deva i Zi!

Terrorin e 8 shkurtit, 1984,

Në Prishtinë,

Kur Bajram Bahtiri,

Djalë sokoli – më i miri!

Shkoi në Përjetësi,

Në përballje me titistët

Flakë për flakë,

Me shqipfolësit

E tillë- si gardistët…

E tu, -o, Sali!

Të gjitha këto stuhi…

Na i përkujtuan!

Demonstruesit engjëllorë,

Ishin të vuajtjeve,

Ishin paqësorë,

Ata, s´kishin tanke,

As kallashnikovë…

Siç kishe ti,

Me falangistët,

Në vitin 1998,

Kur Kosova Shqiptare,

Po luftonte me Vdekjen,

Kur po lulëzonte trimëria,

Për -Jetë!…

Ata, ranë si flakadanë:

Për të mbrojtur,

Votën e Lirë!

Për të mbrojtur:

Identitet e Nder!

Për ta bërë:

Të bukur e krenare,

Nënën Shqipëri!

Revolta popullore,

Shpërtheu si vullkan!

Përballë “Kullës së errësirës”,

Përballë, “Kryeministrisë ”,

Ku i alarmuar, -i tmerruar…

Po sillej vërdallë,

Sali Ziu Xhelati,

Ndërsa, gardistët-fashistë,

SS-ët e tij, shpirtzinj,

Armët vrastare,

I kishin bërë gati!

Demonstruesit guximtarë,

U ngritën si pëllumbat,

U ngritën -si shumë të tjerë,

Që t´ia ndalin turrin,

Hajnisë e Tradhtisë,

Që po i vjedhë,

E, po i shet,

Tokë Male e Det!

Si çifligje…

He, medet!..

Në emër të Qeverisë!

Demonstruesit guximtarë,

Ishin ngritur fuqishëm…

Si shumë herë më parë:

Po egërsi të tillë,

Sikur atë ditë kobi,

Shqipëria “e lirë”,

Kurrë s´kishin parë!

U derdh ujë, i ftohtë…

U derdh lotsjellës!

U derdhën plumba-zjarr!

Pa çka se binin trupa,

Mbi asfalt të kuq,

Për kriminelët,

Demonstruesit…

Ishin vetëm numra,

E, jo njerëz,

-As shqiptarë!

Demonstruesit guximtarë,

Ishin ngritur fuqishëm…

Si shumë herë më parë:

Po egërsi të tillë,

Sikur atë ditë kobi,

Kurrë s´kishin parë!

Populli, u përgjak,

Populli po vuan:

Pa bukë,

Pa drita,

Pa ujë,

Po vuan,

-Me papunësi!

I thelluar -si mos më keq’

Në ferrin, në Varfëri!

Kurse, krimineli,

Ministri, plak,

I zhytur në batak…

Me fanatizëm, me idiotizëm,

Me gënjeshtra, të sheshta…

Në tokë e në qiell…

-Pushtetin po e ruan,

Me cinizëm e fashizëm,

Liritë kombëtare,

Po i shuan!

Popullin po don,

Ta lë në errësi,

Në vëllavrasje…

Po don…

Ta lë pa diell,

O, sa keq!

Dhe -pa ardhmëri!…

A më thua, mua; -si birit tënd:

Deri kur, deri kur,

Do të qëndrosh kështu,

Moj Nënë Shqipëri?!

Suedi, 8 shkurt 2011