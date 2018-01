A është normale t’i ndjesh shumë rrahjet?

Përshëndetje doktor! Jam një vajzë 21 vjeçe dhe kam një shqetësim prej disa muajsh.

E ndiej zemrën time, pra i ndiej rrahjet e zemrës. Nuk e di nëse është normale kjo për moshën time?

Dr.Taulant Gishto, kardiolog, klinikaustriake@gmail.com, Rruga 5 maji Kompleksi Concord, Tiranë, 0674744777/ 0662770750:- Përshëndetje! Ankesa që ju ndieni në gjuhën tonë përkthehet si palpitacione. Kjo është ndjesia e rrahjes së zemrës e cila lidhet me rrahjet e shpejta të zemrës në terren të thjesht takikardisë dhe në raste të caktuara të takiaritmisë. E para lidhet thjesht me rrahjet e shpejta por jo të çrregullta. E dyta lidhet me rrahjet e shpejta dhe të çrregullta. Në përgjithësi nuk ka ndonjë problem të rëndësishëm nëse lidhet me një zemër strukturalisht normale.

