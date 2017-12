Shkelzen Iberhysaj prezanton këngën më të re “Adresa”

Këngëtari me një zë mjaft të bukur Shkelzen Iberhysaj sapo ka sjellë këngën më të re me titull “Adresa”. Kjo këngë me Muzikë & Orkestrimi nga Virusi dhe me tekst nga Dardan Shkreli është prezantuar në xhirimet festive të EmraCom dhe ka nisur të pritet shumë mirë. Ju ftojmë ta degjoni dhe ta shihni me anë të videos më poshtë.