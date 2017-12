Sepie me kërpudhë zgare dhe mango

Përshëndetje gazeta Intervista! Jam një vajzë 29 vjeçe, rreth 3 javë më parë kam qenë në restorantin Il Tipico edhe pse nuk i kam patur ndonjëherë qejf produktet e detit, u detyrova të ulesha për hatër të një mikeshës time. Ajo porositi pjatën me sepie dhe kërpudhë zgare të shoqëruar me mango dhe të njëjtën gjë mora dhe unë se nuk e kisha provuar kurrë. Do kisha shumë dëshirë në fakt sikur të më dërgonit recetën e kësaj pjate sepse dua ta gatuaj edhe unë vet në kushtet e shtëpisë. Me shpresë të përgjigjes tuaj Anxhelina!

Përgjigjet Ledio i Restorant “Il Tipico”, Rr Johan Fon Han (Tefta Tashko) në krah të gjimnazit “Ismail Qemali” Tiranë, +355 (0) 42370592, 0689049531:-Përshëndetje e dashur! Më vjen mirë që të ka pëlqyer gatimi jonë. Me gjithë qejf recetën do u’a dërgoj më poshtë!

Përbërësit: 2 sepie të freskëta të pastruara

1 kërpudhë mesatare shampinjon

3 feta mango

Kripë

