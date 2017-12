Mani dhe Big Mama sjellin super projektin “Zemër e ndalume”

Një super baladë por edhe një klip mjaft i bukur. Kjo është kënga që sapo ka ardhur nga këngëtari i ri e i talentuar Mani dhe këngëtarja e njohur Big Mama. Kënga mban titullin “Zemër e ndalume”, e punuar me muzikë dhe orkestrim nga Ëirusi e me tekst nga Arsim Bunjaku, ndërsa klipi realizuar mjaft bukur nga EMFcreative drejtuar nga Milot Lllalloshi. Mësojmë se gjithashtu dy artistët kanë bashkëpunuar me disanjerë të mëdhenj dhe duken edhe në look mjaft bukur. Nëse e klikoni një herë do të duhet ta ridëgjoni e ta shihni disa herë pasi kënga është vërtetë e bukur.