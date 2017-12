Ja cili është personazhi mik i sportistëve shqiptarë në Gjermani!

E njohin të gjithë me nofkën Ceni Hollywood, që nga koha kur atë e kishin ftuar në 97-ën dhe 99-ën që të luajë pikërisht në Hollywood filma. Por ky personazh është llapjan që ka vite e vite që jeton në Gjermani dhe jo pak i njohur edhe atje ka miqesi shumë të mirë me emrat më të njohur të sportit shqiptarë që nga kampionët e boksit e deri te futbollistët e kombëtares shqiptare. Në foto që ne ju sjellim ai shihet me 2 boksierat me famë botërore Haxhi Robi Krasniqi, Mirdi Limani, si dhe me 3 yjet e kombëtares shqiptare futbollistët Bekim Balaj, Odise Roshi dhe Armando Sadiku ku takohen në lokalin e tij në Eis Café Fortuna e bisedojnë shpesh si miq të mirë.