E kam barkun si vezë. Si hiqet?

Përshëndetje Skerdi! Jam 41 vjeçe dhe jam bërë nënë për herë të parë në moshë paksa të madhe. Prej vitesh e kam ndjekur palestrën dhe pse kam lindur prapë trupin e kam me forma por ajo që më shqetëson është pjesa e barkut jo se kam bark por më është formuar një si vezë dhe më shqetëson sepse nuk di çfarë të bëj që ta heq. Nuk e di nëse do kishte ndonjë mënyrë për ta eleminuar këtë problem në kushtet e shtëpisë pasi fëmijën e kam ende të vogël dhe nuk ma jep mundësinë për të vazhduar palestrën. Pres përgjigjen tuaj? Faleminderit

Skerdi Pasha instruktor, Royal Fitness Club, Rruga: Theodor Keka, Unaza e Re pranë Astirit. Numër telefoni: 0695445228:- Përshëndetje! Fëmija me jetë të gjatë dhe suksese në jetë, të përgëzoj për inisiativën për tu shtuar me një fëmijë në një moshë pak më të madhe se e zakonshmja por që nuk është ndonjë gjë përtej normales. Në lidhje me barkun që ju është krijuar, ai vjen si pasojë e ndryshimeve fiziologjike që ju nënat pësoni pasi jeni shtatëzanë edhe post shtatëzanisë. Rasti juaj është pak delikat, jo për barkun por që duhet të stërvitesh në kushte shtëpie. Më e rëndësishmja është që ju të jeni e motivur në mënyrë të qëndrueshme. Në 6 muajt e parë mos prisni shumë ndryshime me trupin sepse ai është i përgatitur për të rritur fëmijën me qumësht dhe si pasojë shumë mekanizma fiziologjike janë kundra rënies në peshë. Ju duhet të keni parasysh që në mëngjes kur të filloni aktivitetin fizik të mos konsumoni ushqim por të jeni me barkun bosh.

