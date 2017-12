Duli me “Zemër” sjell hitin e dimrit, një sukses i padiskutuar

Projekti më i ri muzikor “Zemër” ardhur nga këngëtari i njohur Duli vetëm për pak ditë ka arritur të dëgjohet dhe klipi të shikohet shumë, duke u kthyer në një hit. Mesazhi i këngës është mjaft i bukur, realizimi i klipit mjaft cilësor ku pa dyshim në ballkan do të ketë mundësi edhe nëse konkuron të nderohet me cmim. Artisti është mjaft i kërkuar si zakonisht edhe në këtë fundvit kudo pasi ai këndon mjaft bukur “live” dhe krijon një super atmosferë kudo që ai është. Klipi i këngës “Zemër” është xhiruar në qytetin e Prilepit dhe në Shkup, ndërsa kënga është punuar me muzikë nga DJ-TR3NDY, me tekst nga Benny, idea e zhvillimet të klipit nga Abas Spahiu, regjisor i videos nga Daniel Joveski. Nëse se keni dëgjuar ende dhe parë klipit ia vlen ta klikoni e ta rishihni disa herë.