Argjend Heta sukses edhe me kengen “Si ti nuk ka”

Sic kishte thënë këngëtari i talentuar dhe me stil Argjend Heta para se viti të mbyllet ai do të sillte projektin e ri muzikor. Dhe në fakt sapo është lansuar kënga më e re e tij, një super projekt dhe një këngë mjaft ritmike ardhur me videoklip nga Onima Media dhe me titull “Si ti nuk ka”. Kjo këngë e bukur është punuar nga K-Master, ndërsa do të jetë një hit sidomos për mbrëmjet dhe clubet dhe është projekti i dytë muzikor me videoklip i artistit.