Merita Merja “Pushton” Dubain Me Artin E Saj!

Parukierja dhe estetistja, tashme nje disajnere e suksesshme ne fushen e fustaneve te nuserise dhe jo vetem, duket se ka “pushtuar” Dubain me punen e saj te jashtezakonshme. Bashkepunime me fotografet me ne ze, modelet e saj dhe fustanet plot elegance te prezantuara ne koleksionin e ri 2018, kane sjelle suksesin e saj te radhes. Ajo ka postuar disa foto nga puna por edhe ka shkruar disa rreshta per kete udhetim te sajin ne token e nxehte plot me grataçela.

“So happy to present to you the new collection 2018 of wedding dresses and the work with the most talented @saidmhamadphotography that has realized a great photoshotting in Dubai 😊 . Dress by me 😊, diferent models and styles only at us 😊

Prezantimi i koleksionit tim me te ri 2018 , i fustaneve te nuserise , bashkepunimi me fotografin e njohur ne Dubai . Fustanet te ndryshme , shumllojshmeri modelesh dhe stilesh te ndryshme i gjeni vetem tek ne 😊”:- ka shkruar ajo ne profilin e saj ne facebook.