Më mban sperma erë urine

Doktor Evi jam një djalë 25 vjeç. Kam rreth 3 muaj që sa herë kryej marrëdhënie me të dashurën time më ndodh një problem i çuditshëm që nuk më ka ndodhur më parë. Unë në momentin e prishjes në vend të spermës më del një lëng si i hollë dhe në fillim më del pak e më pas thjesht duke qëndruar lëngu më del prapë dhe mban si era urinë. Si shpjegohet kjo?

Dr. Evi Dani, seksolog-androlog, Poliklinika Qendrore, 0682213329:-Ankesat për të cilat ju keni shqetësime dhe po më drejtoheni mua për një përgjigje mund të them se janë ankesa jo të shpeshta dhe jam paksa jo i qartë. Për këto unë do desha me patjetër të kontaktoja me ju ku do të sqaroja disa gjëra si: Gjatë marrëdhënieve seksuale arrini në orgazëm apo jo? A keni dhimbje gjatë momentit të orgazmës?

