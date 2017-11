LUM SHPETIMI E MJERE QAZIMI…! Nga Azem Musliu

(Bisedojsha me i’shok t’vjetër

fjal’t e tijë i vura n’letër…

…Me i ra shkurt-tha kah mbarimi

Lum Shpëtimi e mjer Qazimi!)

……………………………………………..

Kur pat shkua njai Skënder trimi

Tanë Shqipninë e mbuloi timi!

Se kur shkoi njai Kastriot

Shqipja nanë pat mbet pa zot!

………………………………………………

Qazë Çetniku ish kan kujtua

Rugov’s bjeshk’t me ja coptua

Me ja dhanë don Karadakut

ku i kish pasë t’parët e konakut

Por ish tutc-vetëm s’guxojka

spiun t’rryem ai shum kërkojka!…

-Kush n’tradhti ka me m’nimua

kryeministër-tha-kam me e vnua

(O Ramush a je tuj ngua…?!)

……………………………………………….

Lut Govata brofka n’kamë

tha-Rugov’s unë i baj gjamë!

Kryeministër n’kjoftë se m’ban

dy gur bashkë kun skam me i lanë!…

Kam sunua n’kohë të Milloshit

krejt Kosovën bitevi

Zi e terr per shqiptari…!

– Kam përvojë unë në tradhti!…

……………………………………………….

Fërkon duert Qaza prej gzimi

-Pa ndigjo Lut pobratimi

Ne tradhëtinë e kem pazar!…

Masanej ti m’ban kryetar…!

Drejt me t’thane ty Lut vllau

veç dy breza m’ndajn prej shkjau!

Si çetnik unë jam betua

për Serbi veç me punua!

Ne n’tradhti e kem biznesin!

Krejt Kosovën do ta shesim!

Krejt Kosovën bitevi

Ta shkatrrojmë këtë Shqiptari!

Se kshtu don nana Rusi-

-m’ka pas thanë Milloshi i Zi

(…Haj medet n’Hagë e dënuan!

Çdo çetnik për te sot vuan!…)

Detyrë te shejt m’ka pas dhanë mua

UCK-në krejt me e shkatrrua!

Me ja vra n’pritë komandantat!

Plot me pare me i mushë çantat

Fort ma mirë krimet me i msua

Për Evropë më pat dërgua

Nji francez heu msue m’ka

n’fluturim shqipet me i vra!

Detyrë t’ranë Milloshi m’dha

Shqipet krejt me i lanë pa krah

nermjet veti me i shti me u vra!

N’katër an’t n’botë me i shpërnda

Mos me i pa k’tu për hava!

I kish pasë thanë Ali Shukria

Ska me u rrxue kurrë shqiptaria

pa u shkatërrua kjo industria

e shkretua krejt bujqësia…

E spo flas për blegtori!

Se kto pune ti mirë i di!

…M’tha- Me t’shku puna ma marë,

do t’ndihmojnë do ndërkombëtarë…!

Krejt Kosoven bitevi

kem me e ba Stara Serbi!

…………………………………..

Por pak mend m’ka falë natyra

S’un po i kryej krejt kto detyra!

Analista skam boll ne zyra

Para shkjeve po m’shkon ftyra!

Prandaj ti ke me m’nimua,

kto detyra me i përfundua…!

…A po sheh Lut, o dai?!

Mos u ban ti axhami!

Krejt po e done njiket Serbi

prej Evrope dej n’Rusi!…

…………………………………………….

Aferim Qazë!-ja ktheu Luta.

Me hajni n’biznes u futa

Tre përqindshin kur e vodha

Rreth e qark Evropës brodha

Do i kam ba unë rrush e molla

do po m’vyejnë sa me ble vota!…

Po ti m’fal gati harrova!

UÇK-së…kurrë si nimova!

Keq shqiptar’t unë i tradhtova!

Do biznese t’mira i mora

Po biznes ma t’mirë s’kish pasë!

Shqiptarinë në fyt me e plasë!…

…Pra t’baj be në din e iman!

Asnji grimë shqiptar nuk jam!

………………………………………………………

T’bijtë e shkin’s pajtohen tinëz

me i ra thikë Rugov’s pas shpinës!

Malet plot me diamant

Donë me i shitë k’ta serbiant

Bjelluhë, Zhleb edhe Çakorr

Donë me i lanë nër carragorë!

……………………………………………..

Çka kan ba këta diktatorë?!

N’parti tyne vunë terror!

Pozit’s qyqe, ja kan shti tutën

Këta mi derë e paqin futën!…

T’zezat letra i paskan shkrua

E n’kuvend i kan ofrua,,,

Kuvendar të gjithë ju ngoni!

Për tradhëti dorën ta çoni!

S’ka nevoje ju hiq te mendoni!

Le t’kalojë demarkacioni!

Para shkjau pa e ba dorëzimin

Se fitojmë liberalizimin!

Bitevi Evropës shtrigë!

Do t’shetisim pa një te ligë!

………………………………………….

Qazim Zdrali e Lut Govata

Shumë ma të zi ishin se nata!

Donë me i shitë malet e nalta

Me i lanë shqipet poshtë në balta

……………………………………………….

Fluturo moj shqipja ime

Rreth e qark Kosoves trime!

N’at Rugove ndalou pak

Kem do male, la me gjak!…

…S’ti l’shojmë kurrë o Karadak!…

Shpejt o burra thërret atdheu!

Se tradhëtia keq na theu!

Amanet la Haxhi Zeka

Për Atdhe s’na dhimset jeta!

……………………………………………..

Vetvendosja qoftë perjetë!

Me Arbnorin trim me fletë!

Se len shqipen kurre me u tretë!

Për Atdhe s’priton me dekë!…

Këtë tradhëti ata kur nijtën

Djem e vasha n’kambë u ngritën! Tym prej gojet ata qitën!

E banë horë qyqe pozitën!

Jo! S’na e zhdukë-thanë-kush traditën!

E Kuvendit ja kanë vnu timin!

Jo! Se njohim kurre dorezimin

Kurrë tradhëtise-ratifikimin!…

Dritan Trimi n’kamë na u çua

Ni ve t’prisht n’xhep e kish rua

Lut Govaten ma ka qëllua!…

Fort i shkreti ish tmerrua!

Po ikë Luta e s’po e sheh derën

Opozita ja shtini mnerën!

…Sec po ikë pozita e shkretë!

Qazë Çetniku menxi ish mshefë!

………………………………………………

Llapi plak s’koritet kurrë!

Per çdo vjet e nxjerr ka i’burre

Se le vetëm Rugovën kurrë!…

…Profesor ish kanë Shpëtimi

I lumtë goja atij trimi!

Pushkë në gojë i ra tradhëtise

përmes shkencës-Gjeografisë!

……………………………………………..

Por tradhëtia ska me u bitisë

Dej ta qojme n’pleh te Historise

Prap belbon ai shkja Qazimi

Sa here shkencen cek Shpetimi!

………………………………………………

Se spiunët e Serbisë

kurrë për jetë skanë me u bitisë

pa i dënu gjyqi i Shqipnisë

veq me shpatën e drejtësisë!

……………………………………………..

Ngoni këtu shokë e vllazni

këtë kangë merrne n’çifteli!…

…Se kem pase adet me u tutë!

Rrokne pra knone n’lahutë!

E le te knohet shpi per shpi

Heu daltë fare nikjo tradhëti!

Azem Musliu