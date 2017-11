Luana Vjollca asnjëherë nuk zhgënjen me daljet e saj në ekran. Këtë herë në “Shiko kush luan” ajo ka zgjedhur një veshje mjaft elegane e cila i nxjerr në pah më shumë se kurrë më parë format e saj bombastike. Prezantuesja këtë herë ka zgjedhur një nga veshjet më moderne të kësaj pranverë-verë të propozuar gjerësisht nga stilistët, jumpsuit-i apo veshja e bashkuar me pantallona. Me to ajo nxjerr në pah format e saj super Kardashiane.