Ju prezantojmë reperin unik Merytoni!

Ai është një artist unik në repin që bën dhe këtë vit i ka hyrë më seriozisht muzikës. Po flasim për këngëtarin Meriton Mehmeti, e që me klipin “Ku jeni havera” punuar nga Loni Production po pritet shumë mirë, ai paralajmëron projektin “TheCode” ku do jenë edhe 5 këngë të tjerë me klipe. Reperi atraktiv i cili është me origjinë nga Presheva por jeton në Zvicër ka mjaft talent dhe punon me labelin BNDLSS MSC. Mbani mend këtë emër pasi megjithëse ka 10 vite që ai merret me muzikë, Merytoni sic njihet kështu në art tashmë do të sjellë vërtetë projekte të forta muzikore.