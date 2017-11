FITOI VV MBROJTËSJA E FUQISHME E FLAMURIT KUQEZI!

KËTO DITË E LEXOVA NË NJË LIBËR TË PSIKOLOGJISË. -MË LA PËRSHTYPJE NJË FJALI, TEJET OPTIMISTE, KU SHKRUANTE: “BARRIERAT NGRITEN, PËR T´U TEJKALUAR”!… -KËTË, DUHET TA DINË DHE TA KUPTOJNË,-SECILI VEPRIMTAR DHE SECILA VEPRIMTARE, NGA RADHËT E VV-së! BLLOKADAT E REAKSIONIT TË BRENDSHËM DHE TË JASHTËM, NUK NA THYEJNË! -PËRKUNDRAZI!… -ATO, VETËM NA KALISIN MË TEJ, NA FORCOJNË MË SHUMË, PËR BETEJA TË REJA!… URIME KOSOVË E SHQIPËRISË! URIME VV! URIME ALBIN! URIME VISAR! URIME SHPEND! -VËLLEZËR SHQIPTARË! MOTRA SHQIPTARE! JAM THELLËSISHT I BINDUR QË, NË 3 QYTETE TË KOSOVËS, NË PRISHTINË, PRIZREN DHE NË DARDANË,-MESIGURI, QYTETARËT DO TË KRENOHEN NË KËTO 4 VITE TË QEVERISJES SË, VV-së. ATO, DO TË DREJTOHEN NGA SHQIPOT DHE SHQIPONJAT E VV-së! -ATO, NUK DO TË SUNDOHEN, AS NUK DO TË NJOLLOSEN, SI MOS MË KEQ, SI DERI SOT,-NGA HAJNAT, KEQPËRDORUESIT, MASHTRUESIT, NGA KLIENTISTËT, PRONTISTËT RENEGATË TË KADRISË, DHE TITISTËT,-PRA, NGA SORRANËT DHE SORRAT LARAMANE, ALLË, AHTISARIANE TË KLANIT, “PRONTO” -ME KOMPANINË E SHUMADISË,TË TË ZIUT, ISË!!… PËRPARA VV! Shkruan: Fadil Shyti 25 Nëntor, 2017