Djemtë kërkojnë vajza

Njoftime nga Shqipëria

Përshëndetje, jam 35 vjeç nga Greqia por me banim të përhershëm në Gjermani. Jam i gjatë, me pasuri të paluajtshme dhe punë. Unë flas gjermanisht, anglisht, greqisht dhe pak shqip. Ajo që unë kërkoj është një vajzë shqiptare deri në moshën 30 vjeçe për njohje serioze. Emaili im është: sikonpa@gmail.com ose mesazh në ëhatsapp, viber 004915255601828

Përshëndetje! Jam një zotëri i interesuar, i diplomuar në jug, nëpërmjet këtij mesazhi interesohem seriozisht për një femër që është e vendosur për të krijuar familje. Ajo të jetë 38-39 vjeç, me origjinë dhe vetbanim në juglindje të shqipërisë por jo vetëm pa i kërkuar nivel të lartë shkollor dhe nëse është e punësuar apo shtëpiake, me besim fetar kritian ose jo. Nëse ka patur statusin zonjë më përpara, beqare apo fejesa dhe divorce, ajo mos ketë njeri në ngarkim ose ndonjë fëmijë të vogël. Me respekt dhe mirëpritje për një mesazh apo dhe zile. Jo me numër anonim. Lë këto dy numra kontakti: 0672442131 dhe së dyti 0695220152. Tek ky numër mund të më shkruani dhe në viber. Mondi nga Gjirokastra

Jam Besimi një zotëri nga Tirana, afër të 80-ve. Kërkoj një zonjë 69 vjeçe, për të kaluar pjesën e mbetur të jetës familjare. Zonjat e interesuara, të marrin në numrin e telefonit 0698135181

Jam një djalë që punoj në shtet jurist, jam 36 vjeç, 172 i gjatë, zeshkan, simpatik. Dua të njihem me një vajzë intelektuale, serioze. Vajza të jetë studente ose dhe në punë. Numri im është: 0696961608

Jam Altini 47 vjeç nga Lushnja. Interesohem për një lidhje serioze nga mosha 30-40 vjeçe. Numri im është: 0686689605. Kam shtëpi dhe punë.

Jam Agroni, i moshës 58 vjeçare, banoj në Tiranë me aktivitet tregtar, kryesisht linjë për femrat, bizhu, veshje dhe kërkoj një zonjë të moshës 50 deri 55 vjeç me banim në Tiranë. Kërkoj një lidhje të qëndrueshme dhe të shëndoshë. Ajo që është e interesuar të telefonojë në numrin 0697672436 nga ora 9.30 deri ne 13:00. E ftoj zonjën për një kafe dhe aty të flasim më gjatë dhe të njihemi më mirë.

Përshëndetje! Jam një zotëri i interesuar për një lidhje sekrete pa i prishur punë njëri tjetrit. Numri im është: 0697857628

Përshëndetje Intervista! I drejtohem zonjës Rudina nga Tirana pasi kam lexuar kërkesën dhe informacionin e saj. Më duket një femër e përsosur. Unë quhem Përparim, jam nga Erseka, me shkollë të lartë, me CV të konsiderueshme në arsim. Dëshiroj të njihem me ju dhe pastaj të vendosim për të lidhur jetën. Besoj se do kalojmë mirë bashkë, me mirëkuptim, harmoni dhe lumturi.

Jam një 64 vjeçar i vetëm në një qytet bregdetar. Gëzoj shëndet të mirë dhe jam i kompletuar me të mirat material. Kërkoj për bashkëshorte një zonjë që është e vetme si unë, e ve ose e divorcuar që dëshiron martesë. Të interesuarat i pres të marrin numrin tim: 0684827850. Ilirjani

Jam një intelektual me një biznes prej disa vitesh. Jam i interesuar për një zonjë të interesuar për lidhje sekrete. Mosha e saj të jetë 50-54 vjeçe. Numri im është: 0676124582

Jam një qytetar nga Durrësi, mosha 70 vjeç, jam shumë i mbajtur dhe mosha që kam nuk e tregon moshën që kam. Jam i ndershëm dhe shumë familjar, gruaja më ka vdekur dhe kërkoj një zonjë të moshës 60 vjeçe që të jetë besnike dhe familjare, e mirë dhe pa probleme. Unë nuk jam për aventura, prandaj i respektoj ato zonja që mendojnë se kjo pjesë e jetës që ka mbetur ta shijojmë, se vetmia na shkurtoi jetën. Për më shumë ky është numri im: 0688629155

Jam për një lidhje të gjatë dhe tepër sekrete me një femër të thjesht që është zhgënjyer nga jeta shoqërore dhe lodhur nga jeta bashkëshortore, një femër që ka nevojë të ketë në krahë një mik, një shok, një të dashur që është i sinqertë, mirëkuptues dhe tepër korrekt. Unë jam Luani 44 vjeç, me punë dhe me banim në Tiranë. Për më tepër kush femër ka dëshirë të më njohi më mirë dhe të kemi një lidhje sa më të gjatë dhe të bukur bashkë të më shkruaj tek numri im: 0682789761. Ju mirëpres dhe sdo t’iu zhgënjej.

Jam një djalë 37 vjeç dhe dua të kem një shoqe të mirë, s’ka problem nëse është e martuar thjesht shoqe do e kem.

Jam 53 vjeç nga Berati, i vetmuar prej shumë vitesh. Jam me punë dhe ekonomi të mirë, i gatshëm për gjithçka. Kërkoj një shoqe të mirë. Numri im është: 0684663627. Faleminderit

Për Donën, jam 55 vjeç dhe dua një lidhje sekrete. Numri im është: 0693598895

Jam një burrë 55 vjeç, 182 i gjatë, 83 kg, I punësuar dhe kërkoj një grua apo zonjë për lidhje sekrete. Numri im është: 0682809148

Jam një qytetar me origjinë nga Vlora por me banim në Shijak, mosha 52 vjeç, i pa martuar vetëm nga pretendimi se shoqen e jetës dua ta gjej nga jugu, të jetë njeri i ndershëm, me karakter dhe sinqeritet të lartë, mosha 40-45. Dëshiroj të ndërtoj një jetë të rregullt dhe familjare. Nëse ndonjëra më përshtatet me këto tipare ky është numri im i telefonit: 0692647199

Kërkoj një lidhje të fshehtë me një grua. Unë jam 46 vjeç dhe jam nga qyteti i Laçit. Numri im është: 0684440475

I përgjigjem zonjës Ana 45 vjeçe nga Tirana që punon në arsim, unë jam 44 vjeç dhe banjo në Tiranë, jam i vetëpunësuar dhe ky është numri im i telefonit: 0682122539

Jam X nga Tirana 52 vjeç dhe jam në kërkim të fatit meqë gruaja më ka vdekur. Kërkoj një grua që të ketë patur të njëjtin fat me mua, të jetë rreth moshës time, mos ketë vese të këqia e të jetë familjare dhe e rregullt. Kush ka interes të më telefonoj në numrin tim: 0694839372

Jam Bledi nga një qytet i jugut dhe kërkoj një lidhje serioze të pastër, unë jam 52 vjeç i divorcuar me një vajzë dhe kërkoj një zonjë që të jetë nga mosha 45-50 vjeçe. Kush është e interesuar e mirëpres. Numri im është: 0699285043

Jam një zotëri nga Tirana 40 vjeç i martuar, intelektual por punoj në biznesin tim. Kërkoj një lidhje me një zonjë jo më shumë se 40 vjeç. Numri im është: 0692424526

Përshëndetje! Jam një zotëri 60 vjeç, serioz, i besës. Dua të kem për shok jete një zotëri të moshuar mbi 70 vjeç, të jetë besnik e i dashur. Numri im është: 0692242226

Jam një zotëri nga Tirana 58 vjeç, serioz. Për mua sekreti është gjëja primare, kam qenë shumë vite jashtë shtetit dhe hera e parë që kërkoj në gazetë. Kërkoj një njohje me ndonjë grua mbi 50 vjeçe që të jetë vetëm dhe që ka nevojë për një njeri të besës e për ngrohtësin siç i takon një gruaje. Numri im i telefonit është: 0699440352. Faleminderit

Jam Berti 39 vjeç, banues në Tiranë, person i kompletuar në të gjitha drejtimet. Kërkoj një lidhje sekrete me një femër të martuar apo të divorcuar, s’ka rëndësi origjina por të jetë banuese në Tiranë ose Durrës. Mosha e saj të jetë 30-45 vjeçe. Numri im është: 0695806910

Jam Turi nga Fieri 50 vjeç. Dua një lidhje sekrete. Numri im është: 0694889655

Jam 39 vjeç dhe kam dëshirë të njihem me një mami nga Vlora që di të ruaj sekretin. Numri im është: 0699302422

Përshëndetje! Kërkoj lidhje me një femër serioze, korrekte, të punësuar , të paraqitshme, intelektuale dhe me banim në Tiranë, unë jam 55 vjeç. Ajo femër që e gjen veten në këtë mesazh të më dërgoj sms tek ky numër: 0686125400

Përshëndetje! Jam Luçjano 36 vjeç i divorcuar prej 5 vitesh, me një fëmijë mbi vete. Jam i interesuar për një vajzë të divorcuar që të ketë të njëjtën histori si unë dhe po pati fëmijë nuk ka problem. Mosha e vajzës të jetë 25-33 vjeçe. Jam i gatshëm për të ndërtuar familje. Numri im është: 0685421201

Jam një djalë nga Lezha i martuar, kërkoj të njihem me një grua të martuar deri në moshën 38 vjeçe. Numri im është: 0698284400

Jam Niku nga Mati, dua vajza dhe mami për qejf, i ndihmoj edhe nga ekonomia. Numri im është: 0698791892

Për Rudinën lë këtë numër: 0698668644

Jam një burrë 50 vjeç i divorcuar nga jugu. Kërkoj një lidhje serioze me një zonjë të moshës 40-50 vjeçe. Pres sms ose telefon në numrin tim: 0686160992

Jam nga Tirana 49 vjeç beqar, jetoj vetëm dhe kam shtëpinë time e një biznes të vogël. Dua një zonjë të rregullt siç jam edhe vetë. Jam pa vese dhe korrekt. E pranoj edhe me fëmijë ose të divorcuar. Numri im është: 0686498882

Jam një zotëri nga Tirana 52 vjeç dhe kërkoj një zonjë serioze që jeton jashtë shtetit. Unë jam me pashaportë Europiane. Numri im është: 0694602086

Njoftime nga Greqia

Jam Petros 45 vjeç me banim në Greqi, kërkoj një mikesh nga mosha 35-45 vjeçe ta

ndihmoj në çdo anë. Unë jam beqar dhe ndihem i vetmuar.

Përshëndetje! Jam një 40 vjeçar beqar. Jetoj dhe punoj në Athinë dhe do dëshiroja të njihem me ndonjë vajzë për qëllime serioze. E interesuara të banoj po këtu, në Athinë. Numri im i kontaktit është: 6995667133

Jam i interesuar për Jonën nga Fieri! Ndodhem për momentin në Greqi, kur të kthehem mund të flasim. Numri im është: 00306992374883

Përshëndetje stafit të gazetës Intervista. Unë jam Taulanti dhe kërkoj të njihem me një mami. Numri im i telefonit është ky: 00306995518466. Faleminderit

Jam një djalë 35 vjeç, jetoj në Athinë dhe kërkoj të lidhem me ndonjë vajzë apo grua të martuar që të dijë të mbaj sekretin e që jeton në Athinë. E interesuara të dërgoj sms në numrin tim të telefonit: 6948352767

Jam Kosta 50 vjeç, banoj në Greqi dhe jam i divorcuar. Interesohem për një lidhje serioze. Ky është numri im i telefonit: 6942265378

Jam 47 vjeç dhe interesohem për një zonjë të moshës 45 – 48 vjeçe. Numri im është ky: 00306974806582

Interesohem për zonjën 42 vjeçe, unë jam 47 dhe jetoj në Athinë. Numri im është ky: 00306974806582

Jam Vini 36 vjeç me banim në Greqi. Dua të njihem me një vajzë deri në moshën 30 vjeçe. Numri im është: 00306942070321

Jam Doni jetoj në Greqi dhe kërkoj njohje me një femër. Numri im është: 00306947977999

Përshëndetje, jam Ido nga Tirana 28 vjeç dhe jetoj në Greqi. Dua të njihem me një vajzë për qëllime serioze. Unë vij një Shqipëri rrallë dhe nuk kam mundësi të krijoj njohje. E interesuara të më kontaktoj në numrin tim: 00306992090969

Përshëndetje, jam babi 38 vjeç serioz, i sinqertë. Punoj në Greqi dhe interesohem për një mami të sinqertë, serioze dhe jo interesaxhie. Të jetë 38-48 vjeç. Ky është numri im: 00306975970525. Ju lutem jo me privat

Jam 40 vjeç jetoj në athinë, jam 12 vjet i martuar dhe dua të njihem me një grua të

martuar për kënaqësi dhe pasion dhe respekt për jetën personale të njëri-tjetrit. Tel

00306949115941

Për Borën nga Elbasani, 33 vjeçe, unë jam nga Elbasani, punoj e jetoj në Athinë prej shumë vitesh. I punësuar, me shtëpi personale. Mund të komunikojmë bashkë 00306948464146

Jam një zotëri nga jugu, jetoj shumë afër Patrës në Greqi dhe kërkoj një zonjë që edhe ajo jeton në të njëjtin vend. Si fillim të më dërgoj sms në këtë numër: 6942686975

Jam një pensionist me origjinë nga jugu. Banoj prej shumë vitesh në qytetin turistik dhe bregdetar të Greqisë. Jam në gjendje shumë të mirë ekonomike. Kërkoj një zonjë nga mosha 50-60 vjeç e cila kërkon sinqeritet, dashuri dhe respekt. Numri im i telefonit është ky: 00306999893428. Faleminderit.

Përshëndetje, jam një djalë me origjinë nga Durrësi 37 vjeç. Jam trup sportive, me një ekonomi të mirë, larg pijeve dhe veseve. Kërkoj një vajzë për lidhje serioze nga mosha 23-28 vjeçe që të jetë studente e diplomuar. Dua që ajo të jetë e kuptueshme, e duruar dhe te dij të vlerësoj nga zemra dhe jo nga interesi. E urrej gënjeshtrën dhe mendjemadhësinë. Për të tjerat ja lëm kohës. Numri im është ky: 00306996949911

Përshëndetje, dua të njihem me një femër që është e interesuar të ketë lidhje sekrete. Unë jam 40 vjeç dhe ky është numri im: 6949116941

Përshëndetje, jam një djalë me banim në Athinë dhe kam dëshirë të njoh një femër simpatike dhe të sinqertë që mundohet të bëj fëmijë. Ky është numri im i telefonit: 6996612440

Jam një zotëri 43 vjeç me banim në Athinë. Interesohem të njihem me një vajzë të mirë për shoqëri. Numri im i telefonit është ky: 6946084035. Dërgoni sms.

Jam Beni nga Tirana, i paraqitshëm, 40 vjeç, 177 gjatësia, punoj e jetoj në një ishull të Greqisë prej 20 vitesh. Dua të lidhem me një vajzë ose zonjë që jeton në Greqi për qëllime serioze. Ky është numri im i telefonit 6980630889

Përshëndetje, jam i interesuar për një zonjë ose vajzë të sinqertë. Unë banoj në Greqi dhe jam i divorcuar. Mosha ime është 49 vjeç. Ky është numri im: 0030694407550

Përshëndetje, jam Toni 29 vjeç nga Tirana por me banim në Selanik. Jam djalë i mirë, puntor dhe shumë simpatik. Dua të njihem me një vajzë vetëm për lidhje serioze. Ky është numri im i telefonit: 6978106159

Jam një emigrant që jetoj prej vitesh në Greqi, jam 37 vjeç dhe kërkoj një vajzë për lidhje serioze. Kush është e interesuar dhe kërkon vërtet lidhje serioze të telefonoj në numrin 00306955881491. Ju lutem jo me anonim.

Përshëndetje, dua të njihem me një zonjë esmere nga zona e Korçës ose Pogradecit. Ajo të jetë rreth 30 vjeç, unë jam Miri 35 vjeç. Ky është numri im i telefonit: 00393408315392. Dërgoni vetëm sms.

Përshëndetje, jam Leo nga Durrësi dhe jetoj në Itali prej shumë vitesh. Do më pëlqente të njihja një femër të edukuar për lidhje serjoze, mundësisht me një femër që jeton në Itali dhe jo më shumë se 26 vjeç, unë jam 30 vjeç. Ky është numri im i telefonit. 00393283277505 Ju mirëpres.

Jam një babi me banim në Itali, kërkoj një mami për momente intime. Unë jam 40 vjeç.

Përshëndetje vajza jam një djalë 32 vjeç dhe kërkoj të njihem me ndonjë vajzë që kërkon diçka serioze. Unë jetoj në Itali prej shumë vitesh dhe jam me punë edhe rrogë të mirë. Kush është e interesuar të krijoj një familje.

Përshëndetje, jam Fationi me banim në Itali dhe kërkoj një vajzë për martesë nga mosha 18-29 vjeç.

Përshëndetje, jam një zotëri 47 vjeç i martuar. Nëse ekziston një grua që ka nevojën e një miku pa interes të më telefonojë në numrin tim: 00306944890888

I përgjigjem Merit nga Tirana që është beqare, simpatike dhe i ka sytë ngjyrë të kaltër. Unë jam 42 vjeç nga Gjirokastra, i pamartuar ndonjëherë dhe ky është numri im i telefonit: 00306989782909

