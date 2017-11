Jam një lexuese e rregullt e gazetës dhe doja të dija nga ju çfarë është kolesteroli në vetvete? Flitet kaq shumë për kolesterolin, por unë nuk e di çfarë është dhe si formohet në trupin e njeriut. Pse është kaq i rrezikshëm për ne? Unë jam 15 vjeçe dhe të gjithë më thonë: “Ti ke shumë kolesterol, prandaj je e shëndoshë”, se, në fakt, jam pak e shëndetshme.

Skerdi Pasha instruktor, Royal Fitness Club, Rruga: Theodor Keka, Unaza e Re pranë Astirit. Numër telefoni: 0695445228:- Përshëndetje! Si fillim kolesteroli s’ka të bëj fare me mbipeshën sepse kemi raste që persona të dobët kanë rezultuar me kolesterol të lartë dhe persona të shëndoshw me kolesterol normal. Kolesteroli shërben për të matur nivelin e yndyrnave që një person ka në trupin e tij. Është një test laboratorik që shoqërohet në shumicën e rasteve edhe me matjen e triglicerideve. Të dyja këto teste tregojnë për nivelin e yndyrnave në gjak por më specifikisht kolesteroli tregon nivelin e yndyrnave që kanë kohë në organizmin tonë. Pra, për ato yndyrna që janë të depozituara në organizmin toneë ku siç dihet depozitimi i kolesterolit është i rrezikshëm në enët e gjakut dhe i ngushton ato e si pasojë vijnë një sër çregullimesh fiziologjike. Trigliceridet tregojnë për ato yndyrna që kemi konsumuar 10 ditët e fundit. Supozojmë që ke ngrën ushqime që përmbajnë kolesterol ose rrisin kolesterolin si përshembull: mish, gjalp dhe si pasojë trigliceridet do ti kesh të rritura.

Kete shkrim mund ta lexoni te plote ne gazeten Intervista qe e gjeni në të gjitha kioskat e Shqipërisë dhe të Greqisë. Mund t’ua dergojme edhe në adresën tuaj te emailit për vetëm 99 cent në muaj. Kontaktoni me ne në inbox!