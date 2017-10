Sulmet ndaj Tahirit- një puç institucional i opozitës Nga AGRON BERDAJ

Agresiviteti i treguar nga opozita ,apo siç e kanë pagëzuar veten ata ,fronti i bashkuar kundër krimit , qëndrimi i tyre ndaj skandalit Tahiri, çdo ditë që shkon , po zhvleftësohet .Kjo ngjarje më kujton historinë e një grup banditësh që vodhën një supermarket ,duke përdorur si armë të vetme ,pistoletat lodra .Me anën e tyre ata ,kërcënuan personelin ,morën çfarë u duhej ,dhe në fund u përpoqën të shantazhonin edhe policinë ,por shpejt në këtë ndeshje hajdutët e humbën betejën .Kështu edhe fronti i bashkuar opozitar që i shqipëruar do të thotë , fronti i bashkuar i kriminelëve ,pasi qënia e tyre si në pushtet dhe në opozitare , është e mbushur me puçe dhe grushte shteti ,me ushtri ,me tanke ,me vjedhje dhe banditizëm ,tashmë në orët e fundit të agonisë dhe në prag të ndëshkimit të tyre ata ,provuan ,edhe puçin ,me armë dhe akuza fallco ,si dhe grupi i hajdutëve të tregimit .Por ata ,në vend të pistoletave lodra ,përdorën intriga dhe akuza të pa vërtetuara ,një grup hetuesish mediokër dhe kushërinj të qoftlargut ,intrigantë dhe kriminelë të tipit Basha ,ku mbi të rëndojnë krime të rënda vjedhje dhe vrasje ,të një Kryemadhi , që me thonj dhe dhëmbë ,më tepër se përpiqet të mbrojë bashkëshortin e saj ,të përfolur si i inkriminuar dhe hero të korrupsionit shqiptar ,përpiqet të mbrojë njëmbëdhjetë haletë në vilën e gjirit të Lalëzit , të çirakëve dhe shërbëtorëve të krimit të tipit Mediu , që ende është i pagjykuar për krimin e vrasjes së njëzetëegjashtë vetëve në Gërdec ,i një zvarraniku helmues si Alibeaj ,i përmendur në kabllogramet e ambasadës amerikane si njeriu që për interesa elektorale të partisë që i përket ,kur ishte ministër i drejtësisë ,lironte nga burgu kriminelë të dënuar për të vjedhur votat apo ,kur të afërmit e familjes së tij janë të arrestuar dhe të dyshuar për krime ,në shtetin ku ndodhen .A kanë të drejte morale këta mostëra të gjykojnë të tjerët për krime ,të shesin moral dhe ca më keq të vihen në ballë për të udhëhequr luftën kundër krimit . Kjo që ndodh në Shqipëri është ironia më e madhe .Po fshihen provat e krimit thotë Lulushi ,edhe këtë e ka nga përvoja e tij si ministër i brëndshëm në ngjarjet tragjike teë 21 janarit ,ku brënda natës fshiu të gjitha provat e asaj ngjarje tragjike ,bashkë me shefin e tij , qoftëlargun .Fronti i bashkuar I kriminelëve shqiptar ,të ndodhur në ballë të partive politike opozitare ,me sa duket po bën betejën e fundit për jetë a vdekje ,ndaj në këtë luftë kanë angazhuar të gjitha segmentet e pushtetit që zotrojnë ,në vartësi të tyre .Në këtë gjëndje të degraduar të hetusisë ,të prokurorisë ,të shërbimeve sekrete të shtetit ,që sot kërcënojnë rëndshëm demokracinë shqiptare ,sigurinë dhe stabilitetin në vend ,që përgatisin dhe kryejnë puce në ditët me diell,nuk mban përgjegjësi vetëm opozita e sotme ,por edhe pozita .Duke pasur prova dhe fakte se këto institucione përbëin rrezik kombëtar për vendin ,nga qeveria në këto pesë vjetë , janë ndoqën ndaj tyre , politika inkurajuse ,të pa përgjegjëshme dhe frikacake ,politika të cilat kanë inkurajuar , krimin .Kjo e vërtetë kërkon një analizë të thellë dhe të plotë ,por në këtë shkrim po ndalemi te donkishotizmi kryeministror ,në qëndrimin ndaj tyre .Me të drejtë Rama ,ju vërsul shtëpisë me gjethe deri në një farë skizofrenie ,por harroi të ruhej vetë nga shtëpia me gjëmba e cila është bërë një seksion nga më të bindurat të opozitës ,e cila për interesa të partisë ,janë gati të sakrifikojnë ,jo më një tip ministri si Tahiri ,por cdo gjë shqiptare .Vërtet se kryeministri I kushtoi shumë koh dhe para një art- bunkeri ,në qëndër të Tiranës ,ku në mënyre simbolike afishoi viktimat e komunizmit ,por ka harruar dhe nënvleftësuar se në krah të atij bunkeri duhet të ndretonte edhe një tjetër me viktimat dhe krimet post komuniste .Pse nuk e ka bërë një gjë të tillë ,ka frikë se nuk do të mbushet bunkeri me viktima ?Jo vetëm se do të mbushet ,por në se i krahasuar me ato të regjimit të parë ,këto të sotmet janë edhe më shumë .Pse dy standarte ,zoti kryeministri im edhe ,ndaj viktimave ?Këto qëndrime jo parimore dhe demokratike janë edhe një nga shkaqet e gjëndjes shpërthyse ,e puçeve institucionale ,e organizimit në një front të përbashkët e kriminelëve shqiptarë ,e kompromisit me krimin . Po keqpërdorimi i objekteve ushtarake deri edhe në shkelje të sekreteve ushtarake ,mos kishte për qëllim hapjen e rrugës një korrupsioni gallopant ,të mega vjedhjeve dhe shpërdorimin e pasuris ushtarake ,e krijimit të hapsirave të pakontrolluara dhe të vëzhguara , duke u përdorur ato ,nga trafiqet dhe korrupsioni .Provat e pa vërtetuara të përdorura nga opozita dhe prekuroria , rreth çështjes Tahiri ,po u del kallai .Ngutja e tyre duke tejkaluar kopetencat ligjore ,fallcifikimi I të dhënave ,deformimi I qëllimshëm i të dhënave ,hipotezat e pa mbështetura në prova ,shpifjet nga më të ulëtat ,janë ato që e ushqejnë pucin institucional të opozitës . Hajdutët ,me kobure plastike vodhën supermarketin , ndërsa fronti i opozitar shqiptar ,me akuza fallco të pa vërtetuara ,kërkon të rrëzojë qeverinë ,të krijoi një klimë destabilizimi në vend ,të shtyjë për në kalendat greke , zbatimin e vetingut dhe në pamundësi ,të këtyre ta detyroi qeverinë për kompromise te pista dhe lëshime në mbrojtje të krimeve .Përballë një puçi si ky ,organi ligjvënës duhet ta analizoi dhe të mari masat e duhura ndaj pucistëve ,të fallcifikatorëve në ndertimin e akuzës ,në deformimin e të vërtetës ,duke u bërë një rrezik serjoz në sistemin e drejtësisë .Nxjerria jashtë sistemit dhe ndjekia penale për këtë kategori shkelësish të ligjit duhet të jetë detyra e parë e parlamentit shqiptar .Ndërsa hetimi dhe gjykimi i rastit Tahiri ,në këtë sistem drejtësie të korruptuar dhe të idoktrinuar politikisht ,ku sundon hakmarrja dhe lufta deri në asgjesim mes tyre ,ose duhet ti lihet sistemit të ri të drejtësisë të dalë pas vetingut ,ose një ekspertize dhe gjykimi ndërkombëtar .Le të jetë Tahiri objekti i parë i drejtësisë që duam .

Agron BERDAJ