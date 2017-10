KMC tregon arsyet e mungesës së tij

Nëse ka një gjë që reperi i njohur bën, është se i realizon gjërat në kohën e duhur, por këtë herë duket se diçka nuk ka shkuar sipas planit. Në një postim në facebook, ai njofton fansat e tij se për arsye familjare ai nuk ndodhet në Shqipëri. Bashkëpunimet me këngëtaret Ardita Imeri dhe Xhulia, që priteshin të publikoheshin tashmë do realizohen dhe do publikohen pak më vonë dhe për këtë vetë reperi do njoftojë. Kënga “Hola” një bashkëpunim me këngëtaren Ardita Imeri është përfunduar dhe shumë shpejt do publikohet, sapo ai të kthehet në Shqipëri!