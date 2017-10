I kam pulpat pa muskuj

Skerdi përshëndetje! Jam një djalë 28 vjeç dhe prej vitesh e frekuentoj palestrën. Kam fituar masën muskulare duke u kujdesur për trupin tim dhe pa përdorur proteina por ajo që më shqetëson janë pjesa e këmbëve që nuk më përputhen fare me pjesën e sipërme të trupit pasi i kam shumë të holla edhe pulpat edhe pa muskuj. Më vjen shumë turp dhe jam ushtruar por prapë s’ka ndryshuar gjë. Të lutem mund të më thuash ndonjë këshill çfarë të bëj?

Skerdi Pasha instruktor, Royal Fitness Club, Rruga: Theodor Keka, Unaza e Re pranë Astirit. Numër telefoni: 0695445228:- Përshëndetje nuk duhet të demotivohesh për ankesën që ke. Nuk po e quaj problem se nuk është i tillë. Thjesht ti duke punuar për pjesën lart ke harruar të punosh pjesën poshtë, pra këmbët. Kjo ka ndodhur herët kur ke filluar palestrën sespe shpjegim tjetër nuk ka. Nëse do ishe ushtruar edhe për pjesën poshtë, do kishe të njëjtin zhvillim si pjesa lart. Gabimi tjetër që bëni ju duke qenë nën gjendje të frustruar i ushtroni këmbët 2-3 herë në javë me shumë pesha dhe të njëjtat ushtrime. Kjo e fundit bën të interferosh negativisht në muskul. Kjo do të thotë ti bën një ngarkesë përtej limiteve të tua të rikuperimit. Unë do ju jap disa këshilla për mënyrën e të punuarit të këmbëve dhe mënyrën e të ushqyerit sepse siç e kam thënë këto janë dy pistat e arritjes së rezultatit. Ushtrimet e këmbëve do j’ua shkruaj në anglisht, në këtë mënyrë do kesh mundësinë të futesh në youtube me të njëjtin emër për të parë ushtrimin nëse nuk e kupton se ça është edhe si ekzekutohet.

Kete shkrim mund ta lexoni te plote ne gazeten Intervista qe e gjeni në të gjitha kioskat e Shqipërisë dhe të Greqisë. Mund t’ua dergojme edhe në adresën tuaj te emailit për vetëm 99 cent në muaj. Kontaktoni me ne në inbox!