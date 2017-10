Horoskopi 16 tetor- 22 tetor

DASHI, 21 MARS- 20 PRILL

Ekziston mundësia e takimeve pasionante për beqarët. E keni mendjen shumë tek puna me Mërkurin në shenjën tuaj, por do të arrini të gjeni hapësirat e duhura për të përjetuar emocionet e dashurisë. Mërkuri në shenjën tuaj ndikon në kontaktet dhe kontratat që do të lidhni. Kultivoni marëdhëniet në punë, sepse do të keni përfitime. Do të bëni investime në pasuri të patundshme.

DEMI, 21PRILL- 20 MAJ

Dashuri të reja për ata që janë beqarë. Gjithashtu ekziston mundësia të dashuroheni pas një shoku/shoqeje. Ndjeheni shumë sensualë me Diellin në shenjën e Peshqve. Masi është kundër, por nuk ju shkakton probleme tani për tani. Hëna e Re, së bashku me Uranin sjell risi në punën tuaj, duke favorizuar vënien në jetë të disa projekteve me përfitime të mëdha. Në punë ju duan dhe vlërësojnë. Vazhdoni kështu.

BINJAKËT, 21 MAJ- 21 QERSHOR

Afërdita stimuluese ju bën të rigjeni mirëkuptimin ne çift. Miqtë mund të bëhen mundësi takime me njerëz të rinj, interesantë, për ata që janë vetëm. Vetëm mos bini në kurthin e xhelozisë apo ankthit. Yjet ju ndihmojnë të organizoni më mirë punët tuaja, për t’i dhënë prioritet asaj që është më e rëndësishme. Ndjeheni pak i/e lodhur, por kjo do të kalojë shpejt. Relaksohuni.

GAFORRJA, 22 QERSHOR- 22 KORRIK

Jeni pasionantë. Sensualiteti do të jetë vërtet i prekshëm dhe i fortë, kështu si edhe dëshira për të dashuruar dhe për të qenë i/e dashuruar. Pastaj Mërkuri kalon në sektorin e kontakteve profesionale, duke ua marrë mendjen me çështje të jetës së përdtishme. Janë duke mbërritur risi në punën tuaj, me Mërkurin pozitiv, që ju ndihmon të çoni përpara projekte. Më në fund do të arrini të fitoni disa para, gjë e vështirë në këto kohë. Në punë tregohuni diplomatik me kolegët.

