Kjo verë ishte e reperit të njohur Capital T i cili përjetoi suksesin më të madh me projektet që solli. Por duket se ai nuk e ka ndërmend të ndalet dhe këtë vit do ta përmbyllë me një hit të ri. Capital T vjen në duet me dy reperë të njohur, janë dyshja Lyrical Son dhe Vig Popa. Kur bëhet djalë për një treshe kaq të fort suksesi tashmë është i garantuar. Ky bashkëpunim do të publikohet të mërkurën me datë 4 tetor.